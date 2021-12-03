МВФ попередив про загрозу для світової економіки через штам "Омікрон"

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліна Георгієва заявила, що через штам "Омікрон" існують ризики для світової економіки. Темпи відновлення зростання можуть знизитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Георгієва заявила, що влада США в першу чергу має вживати заходів з боротьби з інфляцією, вони необов'язкові для інших країн. За її словами, світова "картина інфляції різнобічна - вельми різні обставини в різних країнах".

"Новий варіант (коронавірусу - ред.), який може поширюватися дуже швидко, і в цьому сенсі ми, ймовірно, побачимо деяке зниження наших жовтневих прогнозів глобального зростання", - підкреслила Георгієва.