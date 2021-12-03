ru ua
Пт, 03 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Понад 94 тисячі. У Міноборони назвали кількість військ РФ біля кордону України

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 10:21
Понад 94 тисячі. У Міноборони назвали кількість військ РФ біля кордону України Фото: глава Міноборони Олексій Резніков (t me OP_UA)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про чисельність російських військ поблизу кордонів України. Їх загальна кількість на сьогодні оцінюється в 94,3 тисячі солдатів та офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони під час години запитань до уряду.

"Зараз навколо України та в Криму в постійній готовності перебуває 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 на постійній основі, 8 додатково перекинуті до Криму. Сумарна кількість військ на території РФ та тимчасово окупованих територіях, які можуть бути залучені для ескалації сьогодні оцінюються в 94,3 тис. осіб", - розповів Резніков.

Зазначимо, глава Міноборони також заявив, що Україна допускає можливість вторгення Росії. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня.

Нагадаємо, у США повідомили, що продовжують слідкувати за діями російських військ біля кордонів Україні. Даючи їм оцінку зазначено, що цього "достатньо, аби викликати серйозне занепокоєння".

Додамо, раніше в розвідці повідомили, що Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Російська Федерація Україна
NEWS
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
DAILY
Чи вистачить країні вугілля і газу. Сценарії проходження опалювального сезону
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить країні вугілля і газу. Сценарії проходження опалювального сезону