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В Україні очікується погіршення погоди: є загроза зупинки транспорту

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П'ятниця 03 грудня 2021 14:31
В Україні очікується погіршення погоди: є загроза зупинки транспорту Фото: в Україні 3 і 4 грудня очікується ожеледиця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні 3 та 4 грудня синоптики очікують ожеледицю на дорогах. Водіїв закликають бути обережними та уважними за кермом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, до кінця доби 3 грудня в західних і північних областях, а також 4 грудня по всій території країни, крім півдня і сходу, на дорогах прогнозується ожеледиця. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Також у Києві та Київській області сьогодні ввечері і завтра очікується на дорогах ожеледиця.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Водії, будьте уважні і обережні", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, на вихідних в Україні очікується холодна погода, місцями зі снігом.

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