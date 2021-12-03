В Україні очікується погіршення погоди: є загроза зупинки транспорту

В Україні 3 та 4 грудня синоптики очікують ожеледицю на дорогах. Водіїв закликають бути обережними та уважними за кермом.

Так, до кінця доби 3 грудня в західних і північних областях, а також 4 грудня по всій території країни, крім півдня і сходу, на дорогах прогнозується ожеледиця. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Також у Києві та Київській області сьогодні ввечері і завтра очікується на дорогах ожеледиця.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Водії, будьте уважні і обережні", - йдеться в повідомленні.