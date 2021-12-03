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Загроза вторгнення Росії в Україну. Резніков назвав терміни

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 10:22
Загроза вторгнення Росії в Україну. Резніков назвав терміни Фото: міністр оборони Україні Олексій Резніков (УНІАН)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна допускає можливість вторгення Росії. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ міністра оборони України Олексія Резнікова в Раді.

За його словами, українська розвідка вивчає усі сценарії, включно з найгіршими.

"Вона (розвідка, - ред.) відзначає, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня", - заявив Резніков.

Він наголосив, що ескалація є вірогідним сценарієм, але не обов'язковим.

"І наше завдання відвернути його", - додав міністр оборони.

Нагадаємо, раніше Ентоні Блінкен заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий до вторгнення в Україну, але поки що невідомо, чи він уже ухвалив рішення.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не відкинув участі білоруських військових у можливому вторгненні в Україну разом з Росією.

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