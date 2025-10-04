"Готовятся все". Сербский президент спрогнозировал новую войну

Президент Сербии Александар Вучич, видимо, прогнозирует новую войну. По его словам, сейчас "все" готовятся к конфликтам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

"Мы бы хотели избежать войн. Мы были хотели избежать конфликтов. Боюсь, что больше никто никого не хочет слышать, слушать. И все действительно и серьезно готовятся к войнам. И будет непросто вообще говорить на какие-то другие темы", - добавил он.

Во время общения с журналистами Вучич сказал, что все сейчас готовятся к войне и вопрос лишь в том, "к какой стороне кто принадлежит".

Накал в Европе

Пока не совсем ясно, что имеет ввиду Вучич, но отметим, что за последние несколько недель ситуация с угрозой атак вышла за пределы Украины. Речь идет о неизвестных дронах, которые фактически ежедневно фиксируются в разных странах Европы, а также разных провокациях РФ.

Например, в ночь на 10 сентября россияне массированно атаковали Украину. Тогда примерно 19 российских беспилотников залетели на территорию Польши, из-за чего страна подняла в небо боевую авиацию и впервые сбивала беспилотники над своей территорией.

Позже, 19 сентября, три истребителя МиГ-31К нарушили воздушное пространство Эстонии и находились в небе над страной более 12 минут.

Вскоре, над рядом европейских стран стали фиксировать неизвестные беспилотники и, как следствие, закрывались аэропорты. Дроны были замечены в Норвегии, Польше, Нидерландах, Дании и даже в Германии.

Например, по данным Bild, дроны, которые парализовали работу аэропорта Мюнхена 3 октября вечером, оказались военными беспилотниками.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Кремль такими дроновыми провокациями проверяют реакцию Европы и хочет ослабить помощь Украине.