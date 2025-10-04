ua en ru
Сб, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Готовятся все". Сербский президент спрогнозировал новую войну

Суббота 04 октября 2025 21:47
UA EN RU
"Готовятся все". Сербский президент спрогнозировал новую войну Фото: Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Сербии Александар Вучич, видимо, прогнозирует новую войну. По его словам, сейчас "все" готовятся к конфликтам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Во время общения с журналистами Вучич сказал, что все сейчас готовятся к войне и вопрос лишь в том, "к какой стороне кто принадлежит".

"Мы бы хотели избежать войн. Мы были хотели избежать конфликтов. Боюсь, что больше никто никого не хочет слышать, слушать. И все действительно и серьезно готовятся к войнам. И будет непросто вообще говорить на какие-то другие темы", - добавил он.

Накал в Европе

Пока не совсем ясно, что имеет ввиду Вучич, но отметим, что за последние несколько недель ситуация с угрозой атак вышла за пределы Украины. Речь идет о неизвестных дронах, которые фактически ежедневно фиксируются в разных странах Европы, а также разных провокациях РФ.

Например, в ночь на 10 сентября россияне массированно атаковали Украину. Тогда примерно 19 российских беспилотников залетели на территорию Польши, из-за чего страна подняла в небо боевую авиацию и впервые сбивала беспилотники над своей территорией.

Позже, 19 сентября, три истребителя МиГ-31К нарушили воздушное пространство Эстонии и находились в небе над страной более 12 минут.

Вскоре, над рядом европейских стран стали фиксировать неизвестные беспилотники и, как следствие, закрывались аэропорты. Дроны были замечены в Норвегии, Польше, Нидерландах, Дании и даже в Германии.

Например, по данным Bild, дроны, которые парализовали работу аэропорта Мюнхена 3 октября вечером, оказались военными беспилотниками.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Кремль такими дроновыми провокациями проверяют реакцию Европы и хочет ослабить помощь Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сербия Вучич
Новости
"Безрассудное варварство". В ЕС сделали заявление после шокирующих сцен из Шостки
"Безрассудное варварство". В ЕС сделали заявление после шокирующих сцен из Шостки
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным