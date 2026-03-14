Назревает новая война? Сербия готовится к нападению Хорватии, Албании и Косово
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна готовится к потенциальному нападению Хорватии, Албании и Косово. Он подчеркнул, что Белград следит за военным сотрудничеством этого альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АА.
"Они ждут подходящего момента. Мы готовимся к их атаке", - сказал Вучич в интервью RTS.
В своих замечаниях он упомянул трехстороннюю декларацию о сотрудничестве в области обороны, подписанную Хорватией, Албанией и Косово в Тиране 18 марта 2025 года. Этот документ направлен на укрепление сотрудничества в сфере безопасности и оперативной совместимости вооруженных сил.
Говоря об оборонном потенциале Сербии, Вучич отметил, что страна располагает китайскими гиперзвуковыми ракетами класса "воздух-земля" с дальностью действия до 400 км.
Также Вучич заявил, что Сербия поддерживает хорошие отношения с НАТО, продолжая при этом проводить политику военного нейтралитета.
Комментируя отношения с Хорватией, президент Сербии обвинил Загреб в попытках подорвать Сербию за последние полтора года и во вмешательстве в ее внутренние дела.
Заявления сербского лидера прозвучали на фоне продолжающихся дебатов о политике безопасности и обороны на Западных Балканах, где в последние годы усилились военная модернизация и политическая напряженность.
Мир вновь переходит к войнам
Напомним, в октябре 2025 года президент Сербии Александар Вучич заявил, что сейчас все готовятся к войне и вопрос состоит лишь в том, кто к какой стороне принадлежит.
Также отметим, что 28 февраля США и Израиль начали бомбить Иран, чтобы сдержать ядерные амбиции Тегерана и уничтожить ядерный арсенал страны. Несмотря на заявление президента Дональда Трампа о почти полной победе, по данным WSJ, США не намерены заканчивать операцию в ближайшие недели.
К слову, недавно президент Украины Владимир Зеленский предположил, что сотрудничество России и Ирана представляет серьезную угрозу и может даже спровоцировать Третью мировую войну.