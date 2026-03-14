Назріває нова війна? Сербія готується до нападу Хорватії, Албанії та Косово

17:55 14.03.2026 Сб
2 хв
Світ переходить в епоху воєн?
aimg Едуард Ткач
Фото: Александар Вучич (Getty Images)

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна готується до потенційного нападу Хорватії, Албанії та Косово. Він підкреслив, що Белград стежить за військовим співробітництвом цього альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АА.

Читайте також: Світ не готовий до Третьої світової війни: Зеленський назвав причини

"Вони чекають слушного моменту. Ми готуємося до їхньої атаки", - сказав Вучич в інтерв'ю RTS.

У своїх зауваженнях він згадав тристоронню декларацію про співпрацю в галузі оборони, підписану Хорватією, Албанією і Косово в Тирані 18 березня 2025 року. Цей документ спрямований на зміцнення співробітництва у сфері безпеки та оперативної сумісності збройних сил.

Говорячи про оборонний потенціал Сербії, Вучич зазначив, що країна має китайські гіперзвукові ракети класу "повітря-земля" з дальністю дії до 400 км.

"У нас є китайські гіперзвукові ракети класу "повітря-земля" з дальністю дії до 400 кілометрів", - сказав він, назвавши їх одними з найбільш передових систем озброєння.

Також Вучич заявив, що Сербія підтримує хороші відносини з НАТО, продовжуючи при цьому проводити політику військового нейтралітету.

Коментуючи відносини з Хорватією, президент Сербії звинуватив Загреб у спробах підірвати Сербію за останні півтора року і у втручанні в її внутрішні справи.

Заяви сербського лідера пролунали на тлі триваючих дебатів про політику безпеки і оборони на Західних Балканах, де останніми роками посилилися військова модернізація і політична напруженість.

Світ знову переходить до воєн

Нагадаємо, у жовтні 2025 року президент Сербії Александар Вучич заявив, що зараз усі готуються до війни, і питання полягає лише в тому, хто до якої сторони належить.

Також зазначимо, що 28 лютого США та Ізраїль почали бомбити Іран, щоб стримати ядерні амбіції Тегерана і знищити ядерний арсенал країни. Незважаючи на заяву президента Дональда Трампа про майже повну перемогу, за даними WSJ, США не мають наміру завершувати операцію найближчими тижнями.

До слова, нещодавно президент України Володимир Зеленський припустив, що співпраця Росії та Ірану становить серйозну загрозу і може навіть спровокувати Третю світову війну.

Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
