Назріває нова війна? Сербія готується до нападу Хорватії, Албанії та Косово
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна готується до потенційного нападу Хорватії, Албанії та Косово. Він підкреслив, що Белград стежить за військовим співробітництвом цього альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АА.
"Вони чекають слушного моменту. Ми готуємося до їхньої атаки", - сказав Вучич в інтерв'ю RTS.
У своїх зауваженнях він згадав тристоронню декларацію про співпрацю в галузі оборони, підписану Хорватією, Албанією і Косово в Тирані 18 березня 2025 року. Цей документ спрямований на зміцнення співробітництва у сфері безпеки та оперативної сумісності збройних сил.
Говорячи про оборонний потенціал Сербії, Вучич зазначив, що країна має китайські гіперзвукові ракети класу "повітря-земля" з дальністю дії до 400 км.
"У нас є китайські гіперзвукові ракети класу "повітря-земля" з дальністю дії до 400 кілометрів", - сказав він, назвавши їх одними з найбільш передових систем озброєння.
Також Вучич заявив, що Сербія підтримує хороші відносини з НАТО, продовжуючи при цьому проводити політику військового нейтралітету.
Коментуючи відносини з Хорватією, президент Сербії звинуватив Загреб у спробах підірвати Сербію за останні півтора року і у втручанні в її внутрішні справи.
Заяви сербського лідера пролунали на тлі триваючих дебатів про політику безпеки і оборони на Західних Балканах, де останніми роками посилилися військова модернізація і політична напруженість.
