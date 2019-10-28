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Уряд погодив призначення глав п’яти ОДА

Новини » Політика    28.10.2019 - 20:00
Уряд погодив призначення глав п’яти ОДА
Фото: Олексій Гончарук (kmu.gov.ua)

Уряд погодив призначення голів Волинської, Полтавської, Сумської, Хмельницької, Чернівецької ОДА

Кабінет Міністрів України на своєму виїзному засіданні в Маріуполі (Донецька область) схвалив низку кадрових питань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Зокрема, уряд призначив Біденка Артема Ігоровича державним секретарем Міністерства культури, молоді та спорту.

"Уряд погодив призначення голів обласної державної адміністрації (ОДА): Волинської - Погуляйка Юрія Михайловича; Полтавської - Синєгубова Олега Васильовича; Сумської - Пащенко Інну Олексіївну; Хмельницької - Габінета Дмитра Анатолійовича; Чернівецької - Осачука Сергія Дмитровича", - йдеться у повідомленні.

Також прийнято рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державного агентства водних ресурсів України на Хорєва Михайла Юрійовича.

Відомо, що звільнено: заступника Міністерства розвитку громад і територій - Кругляка Едуарда Борисовича, заступника Міністра інфраструктури - Лавренюка Юрія Федоровича, голову Державного агентства водних ресурсів - Овчаренко Ірину Іванівну.

Нагадаємо, уряд виділив 300 млн гривень на доступне житло для 950 родин, з яких 700 сімей внутрішньо переміщених осіб та близько 200 сімей учасників АТО/ООС.

Як повідомляло РБК-Україна, комітет парламенту з питань молоді та спорту пропонує Кабінету міністрів України до 1 травня 2020 року розробити та затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на 2021-2025 роки.

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