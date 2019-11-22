ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський призначив главу Хмельницької ОДА

Новини » Політика     22.11.2019 - 13:31
Зеленський призначив главу Хмельницької ОДА
Фото: Дмитро Габінет (facebook com Dmytro Gabinet)

Хмельницьку ОДА очолив Дмитро Габінет

Президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Габінета новим очільником Хмельницької обласної державної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Так, указом №864/2019 від 21 листопада президент Зеленський призначив нового очільника Хмельницької ОДА. Новим керівником ОДА став Дмитро Габінет, який до цього був помічником нардепа від "Слуги Народу" Миколи Стефанчука.

Зеленський призначив главу Хмельницької ОДА

Також Габінет працював викладачем на одній з кафедр Хмельницького університету управління та права, де вивчав правознавство. Під час парламентських виборів 2014 року був спостерігачем в одномандатному виборчому окрузі №187, де представляв партію "Сильна Україна" Сергія Тігіпка.

Нагадаємо, 11 листопада президент України Володимир Зеленський призначив нового очільника Полтавської обласної державної адміністрації. Керівником Полтавської ОДА став Олег Синєгубов. Колишнього голову Полтавської області Валерія Головка звільнили з посади голови ОДА після обшуків НАБУ.

Крім тгго, глава держави вже призначив призначив Олексія Кучера новим головою Харківської обласної державної адміністрації, Романа Боднара головою Черкаської обласної державної адміністрації, Андрія Прокопенко головою Чернігівської обласної державної адміністрації.

У Зеленського виключили силове повернення Криму Зеленський їде в Естонію та Литву з офіційним візитом
Новини України Володимир Зеленський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся