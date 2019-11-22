Зеленський призначив главу Хмельницької ОДА

Фото: Дмитро Габінет (facebook com Dmytro Gabinet)

Хмельницьку ОДА очолив Дмитро Габінет

Президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Габінета новим очільником Хмельницької обласної державної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Так, указом №864/2019 від 21 листопада президент Зеленський призначив нового очільника Хмельницької ОДА. Новим керівником ОДА став Дмитро Габінет, який до цього був помічником нардепа від "Слуги Народу" Миколи Стефанчука.

Також Габінет працював викладачем на одній з кафедр Хмельницького університету управління та права, де вивчав правознавство. Під час парламентських виборів 2014 року був спостерігачем в одномандатному виборчому окрузі №187, де представляв партію "Сильна Україна" Сергія Тігіпка.

Нагадаємо, 11 листопада президент України Володимир Зеленський призначив нового очільника Полтавської обласної державної адміністрації. Керівником Полтавської ОДА став Олег Синєгубов. Колишнього голову Полтавської області Валерія Головка звільнили з посади голови ОДА після обшуків НАБУ.

Крім тгго, глава держави вже призначив призначив Олексія Кучера новим головою Харківської обласної державної адміністрації, Романа Боднара головою Черкаської обласної державної адміністрації, Андрія Прокопенко головою Чернігівської обласної державної адміністрації.