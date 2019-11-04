Зеленський змінив нового голову Черкаської ОДА

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ був оприлюднений 4 листопада

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який призначив Романа Боднара головою Черкаської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у понеділок, 4 листопада.

"Призначити Боднар Романа Миколайовича головою Черкаської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі №798/2019.

У теж час президент звільнив з посади голови Черкаської ОДА Ігоря Шевченка.

"Звільнити Шевченка Ігоря Юрійовича з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі №797/2019.

Нагадаємо, 31 жовтня Володимир Зеленський призначив Андрія Прокопенко головою Чернігівської обласної державної адміністрації. І в теж час звільнив Наталію Романову від виконання обов'язків голови Чернігівської ОДА.

Крім того, 1 листопада президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Сопеля головою Тернопільської обласної державної адміністрації. Зеленський представив Сопеля під час робочого візиту в Тернопільську область.