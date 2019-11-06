Зеленський призначив нового главу Харківської ОДА

Фото: Олексій Кучер (facebook / olexiykucher)

Новим главою Харківської ОДА став Олексій Кучер

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Кучера новим главою Харківської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, новим очільником Харківської облдержадміністрації став народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Кучер.

Відзначимо, до серпня 2019 року Кучер проживав у Харкові, де працював адвокатом. Зокрема, нардеп був адвокатом у так званій справі про "рюкзаки сина Авакова". Кучер захищав представника фірми, яка поставляла скандальні рюкзаки.

На парламентських виборах Кучер балотувався в 179 мажоритарному окрузі Харківської області. Наразі він очолює підкомітет з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишня глава Харківської ОДА Юлія Світлична подала електронну декларацію на посаду заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони. У декларації про доходи за 2018 рік вона задекларувала 2 квартири і недобудований гараж в Харкові, а також автомобіль Peugeot 2014 року випуску. Світлична очолювала Харківську облдержадміністрацію з 15 жовтня 2016 року.