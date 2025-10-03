ua en ru
Наживалась на ремонте укрытий в Днепре: чиновница на Днепропетровщине завладела миллионами

Пятница 03 октября 2025 14:24
Наживалась на ремонте укрытий в Днепре: чиновница на Днепропетровщине завладела миллионами Фото: чиновница в Днепропетровской области завладела 6,8 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Чиновница в Днепропетровской области завладела 6,8 млн гривен во время реконструкции укрытий в учебных заведениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

Следствием, которое совместно вели Офис Генпрокурора и национальная полиция, установлено, что в сентябре 2023 года заместитель начальника одного из управлений Самаровского горсовета заключила договор с подконтрольным обществом на проведение работ по реконструкции четырех укрытий в учебных заведениях г. Самар.

В дальнейшем инженер по техническому надзору внес в акты выполненных работ заведомо недостоверные сведения - завысил стоимость использованных строительных материалов и объем фактически выполненных работ.

Чиновница, достоверно зная о фиктивности информации в актах, подписала их, чем нанесла ущерб государству на сумму 6,8 млн грн.

Строительство укрытий в Украине

Напомним, в марте Кабинет министров Украины одобрил Стратегию развития фонда защитных сооружений гражданской защиты на период до 2034 года. Стоимость составляет 789,3 млрд гривен, в основном за счет международной помощи.

Достижение задач будет осуществляться в три этапа: первый этап - 2025-2027 годы; второй этап - 2028-2030 годы; третий этап - 2031-2034 годы.

Также недавно Украина и Финляндия начали международную "коалицию укрытий" гражданской защиты в поддержку украинского государства. До 2030 года планируют построить более 5 тысяч укрытий.

