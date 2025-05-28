Украина и Финляндия создали "коалицию укрытий": сколько хотят построить
Украина и Финляндия начали международную "коалицию укрытий" гражданской защиты в поддержку украинского государства. До 2030 года планируют построить более 5 тысяч укрытий.
Как передает РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в соцсети Х.
"Вместе с Финляндией начинаем международную Коалицию укрытий гражданской защиты в поддержку нашего государства. Также Украина и Финляндия будут усиливать сотрудничество в сфере безопасности, энергетики, образования и других ключевых отраслях", - написал Шмыгаль.
По его словам, соответствующие документы он сегодня подписал с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо во время встречи в Киеве.
"Наша цель - до 2027 года построить 2300 сооружений гражданской защиты, а до 2030 года - еще 3 тысячи. Призываем международное сообщество участвовать в коалиции и делать свой вклад в развитие защитных сооружений в Украине. Спасибо правительству Финляндии за поддержку и солидарность с украинским народом", - добавил украинский премьер.
Помощь Украине от Финляндии
Отметим, с начала полномасштабного вторжения России Финляндия активно оказывает помощь Украине в военной, финансовой и гуманитарной сферах. Военная поддержка предусматривает вооружение, боеприпасы, технику и подготовку украинских бойцов.
В марте Финляндия объявила о предоставлении 36,5 млн евро на гуманитарную помощь Украине.
Также Финляндия анонсировала 28-й пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет около 200 млн евро (217 млн долларов).
Кроме того, Финляндия заключила соглашение с Еврокомиссией на поставку Украине боеприпасов на сумму 90 млн евро. Финансирование будет осуществляться за счет замороженных российских активов через Европейский фонд мира (EPF).
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