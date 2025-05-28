Украина и Финляндия создали "коалицию укрытий": сколько хотят построить

Украина и Финляндия начали международную "коалицию укрытий" гражданской защиты в поддержку украинского государства. До 2030 года планируют построить более 5 тысяч укрытий.

Как передает РБК-Украина , об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в соцсети Х .

"Вместе с Финляндией начинаем международную Коалицию укрытий гражданской защиты в поддержку нашего государства. Также Украина и Финляндия будут усиливать сотрудничество в сфере безопасности, энергетики, образования и других ключевых отраслях", - написал Шмыгаль.

По его словам, соответствующие документы он сегодня подписал с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо во время встречи в Киеве.

"Наша цель - до 2027 года построить 2300 сооружений гражданской защиты, а до 2030 года - еще 3 тысячи. Призываем международное сообщество участвовать в коалиции и делать свой вклад в развитие защитных сооружений в Украине. Спасибо правительству Финляндии за поддержку и солидарность с украинским народом", - добавил украинский премьер.