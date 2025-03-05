Кабмин одобрил 10-летнее строительство бомбоубежищ за 800 млрд гривен

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию развития фонда защитных сооружений гражданской защиты на период до 2034 года. Стоимость составляет 789,3 млрд гривен, в основном за счет международной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 4 марта 2025 г. № 183-р .

Целью Стратегии является формирование защищенной среды для гражданского населения путем создания сети объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты для защиты жизни и минимизации потерь в случае применения врагом современных средств поражения.

В документе отмечается, что сейчас на территории Украины, подконтрольной правительству Украины, 62,7 тысяч объектов, которые обеспечивают укрытие 48,8% населения. Из них готовыми к использованию по назначению являются 54,2 тысячи.

Планы по строительству

Достижение задач будет осуществляться в три этапа: первый этап - 2025-2027 годы; второй этап - 2028-2030 годы; третий этап - 2031-2034 годы.

На первом этапе запланировано увеличение количества объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты на 2 300 сооружений за счет строительства новых защитных сооружений гражданской защиты и сооружений двойного назначения

На втором этапе - увеличение количества на 3 000 сооружений за счет строительства новых защитных сооружений гражданской защиты и сооружений двойного назначения (в частности защитных сооружений публичного доступа).

На третьем этапе - увеличение количества на 8 000 сооружений.

Финансирование программы

Для достижения стратегических целей необходимо финансирование ориентировочно в объеме 789,3 млрд гривен (первый этап - 151,1 млрд гривен, второй этап - 181,6 млрд гривен, третий этап - 456,6 млрд гривен), в частности, за счет средств государственного бюджета в объеме 81,2 млрд гривен.

Предполагается также привлечь средства международной Коалиции по вопросам развития фонда защитных сооружений гражданской защиты в объеме 642,5 млрд гривен (14,69 млрд евро).