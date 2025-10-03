ua en ru
Наживалась на ремонті укриттів у Дніпрі: чиновниця на Дніпропетровщині заволоділа мільйонами

П'ятниця 03 жовтня 2025 14:24
Наживалась на ремонті укриттів у Дніпрі: чиновниця на Дніпропетровщині заволоділа мільйонами Фото: чиновниця у Дніпропетровській області заволоділа 6,8 млн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Чиновниця у Дніпропетровській області заволоділа 6,8 млн гривень під час реконструкції укриттів у навчальних закладах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

Слідством, яке спільно вели Офіс Генпрокурора та національна поліція, встановлено, що у вересні 2023 року заступниця начальника одного з управлінь Самарівської міськради уклала договір із підконтрольним товариством на проведення робіт з реконструкції чотирьох укриттів у навчальних закладах м. Самар.

Надалі інженер з технічного нагляду вніс до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості – завищив вартість використаних будівельних матеріалів та обсяг фактично виконаних робіт.

Посадовиця, достовірно знаючи про фіктивність інформації в актах, підписала їх, чим спричинила збитки державі на суму 6,8 млн грн.

Будівництво укриттів в Україні

Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів України схвалив Стратегію розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року. Вартість становить 789,3 млрд гривень, здебільшого за рахунок міжнародної допомоги.

Досягнення завдань здійснюватиметься трьома етапами: перший етап - 2025-2027 роки; другий етап - 2028-2030 роки; третій етап - 2031-2034 роки.

Також нещодавно Україна та Фінляндія започаткували міжнародну "коаліцію укриттів" цивільного захисту на підтримку української держави. До 2030 року планують побудувати понад 5 тисяч укриттів.

