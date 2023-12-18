США обеспокоены усилением военных действий Китая и России в Индо-Тихоокеанском регионе
Глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон К. Акилино очень обеспокоен усилением совместных военных действий Китая и России в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Акилино призвал Китай прекратить эскалацию морского противостояния с соседями и заявил, что растущая военная активность Китая в отношениях с Россией вызывает серьезную озабоченность во время войны Москвы в Украине.
"Я считаю, что на данный момент это далеко не просто брак по расчету. Если вы привяжете к этому КНДР, сотрудничество России и КНДР и тот факт, что единственным партнером КНДР до этого был Китай, то это просто плохое соседство и плохая группа, в которой можно оказаться", - заявил он.
Сотрудничество КНДР, России и Китая
Северная Корея настаивает на расширении сотрудничества с Россией и Китаем. В мировом сообществе есть опасения, что Северная Корея поставляла ракеты и другие боеприпасы в Россию для поддержки ее войны в Украине в обмен на получение российских ракетных технологий.
На прошлой неделе китайские и российские бомбардировщики совершили совместный полет над Восточно-Китайским морем в водах между Японией и Корейским полуостровом, что заставило японские истребители подняться в воздух, согласно заявлению Министерства обороны Японии.
Связи Китая и России
Китай стал более тесно поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля.
Пекин и Москва разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.
Вашингтон неоднократно предостерегали Китай от предоставления РФ помощи в войне против Украины или содействии в уклонении от санкций. Так, еще летом американская разведка заявляла, что КНР поставляет России технологии и оборудование.
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