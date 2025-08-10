Сдали на 200 баллов. Сколько выпускников получили лучшие результаты по НМТ

На НМТ в этом году зарегистрировалось 317 тысяч участников, из которых 2414 по всей Украине получили 200 баллов как минимум по одному предмету.

Сколько детей сдавало НМТ в 2025 году

В этом году на НМТ зарегистрировалось 317 тысяч участников, тогда как в прошлом году – около 312 тысяч, что практически одинаковые показатели, отмечает Винницкий.

Если учитывать только тех, кто действительно сдавали НМТ, то в этом году их было 289 тысяч, а в прошлом – 283 тысячи. При этом и в прошлом году, и сейчас примерно 20 тысяч детей сдавали тест за рубежом. Следовательно, результаты также почти не изменились.

У нас на НМТ в этом году зарегистрировалось 317 тысяч, в прошлом году этот показатель был на уровне 312, и можно сказать, что это фактически одна почти и та же цифра.

Писали НМТ 289 тысяч детей, в прошлом году – 283 тысячи. И в прошлом году, и сейчас, по 20 тысяч детей писало НМТ за рубежом. То есть здесь тоже результаты фактически такие же, говорит бывший заместитель минстра.

Сколько выпускников набрали высший балл

По итогам тестирования, 2414 человек по всей Украине набрали 200 баллов по одному или более предметам.

"Здесь хочу озвучить интересную вещь, что из них 1163 – это 200-бальники именно по математике. В соцсетях было много комментариев об очень сложном тесте по математике, который якобы было нереально сдать из-за непростых задач. Так вот, почти половина тех, которые сдали НМТ на высокие 200-баллов – это люди, которые получили их именно за математику", – говорит Михаил Винницкий.

По его словам, по математике действительно тест был тяжелый. И 12% его не сдали. В прошлом году таких было 15%.

"Но по математике и больше всего тех, кто набрал 200 баллов, по этому предмету мы видим большой разрыв. И это, на самом деле, именно та вещь, над которой МОН будет очень активно и много работать в среднем образовании. У нас есть две большие субвенции, каждая по полмиллиарда гривен, которые нацелены на то, чтобы в старшей школе улучшать качество обучения именно по естественным специальностям, по математике", – добавляет он.

По словам Винницкого, четкого распределения по регионам, где результаты лучшие, выделять не стоит. С другой стороны, как и в предыдущие годы, обычно Киев и Львов сдают НМТ лучше всего.

"Но на самом деле здесь есть определенные интересные моменты. Например, по украинскому языку. Это один из обязательных предметов, который пишут все 289 тысяч человек, которые писали НМТ в этом году. И здесь более сильные баллы и лучшие результаты получали Харьковская и Сумская области, чем, например, Ровенская или Тернопольская", – обращает внимание бывший заместитель министра.

Он добавляет, что это развеивает миф о том, что эти области являются якобы так называемыми сугубо русскоязычными регионами.

"Потому что на самом деле выпускники школ в этих областях очень часто сдают лучше украинский, чем в западных регионах", – отмечает собеседник.