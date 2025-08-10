Здали на 200 балів. Скільки випускників отримали найкращі результати з НМТ

На НМТ цього року зареєструвалося 317 тисяч учасників, з яких 2414 по всій Україні отримали 200 балів щонайменше з одного предмета.

Скільки дітей складало НМТ у 2025 році

Цього року на НМТ зареєструвалося 317 тисяч учасників, тоді як минулого року – близько 312 тисяч, що практично однакові показники, зазначає Винницький.

Якщо враховувати лише тих, хто справді складали НМТ, то цього року їх було 289 тисяч, а минулого — 283 тисячі. При цьому і торік, і зараз приблизно 20 тисяч дітей складали тест за кордоном. Отже, результати також майже не змінилися.

У нас на НМТ цього року зареєструвалося 317 тисяч, минулого року цей показник був на рівні 312, і можна сказати, що це фактично одна майже й та сама цифра.

Писали НМТ 289 тисяч дітей, минулого року – 283 тисячі. І торік, і зараз, по 20 тисяч дітей писало НМТ за кордоном. Тобто тут теж результати фактично такі самі, каже колишній заступник мінстра.

Скільки випускників набрали найвищий бал

За підсумками тестування, 2414 осіб по всій Україні набрали 200 балів з одного або більше предметів.

"Тут хочу озвучити цікаву річ, що з них 1163 – це 200-бальники саме з математики. В соцмережах було багато коментарів про дуже складний тест з математики, який нібито було нереально скласти через непрості завдання. Так от, майже половина тих, які склали НМТ на найвищі 200-балів – це люди, які отримали їх саме за математику", – каже Михайло Винницький.

За його словами, з математики дійсно тест був важкий. І 12% його не склали. Минулого року таких було 15%.

"Але по математиці й найбільше тих, хто набрав 200 балів, з цього предмету ми бачимо великий розрив. І це, насправді, саме та річ, над якою МОН буде дуже активно і багато працювати в середній освіті. У нас є дві великі субвенції, кожна по півмільярда гривень, які націлена на те, щоби в старшій школі покращувати якість навчання саме з природних спеціальностей, з математики", – додає він.

За словами Винницького, чіткого розподілу за регіонами, де результати найкращі, виділяти не варто. З іншого боку, як і в попередні роки, зазвичай Київ та Львів здають НМТ найкраще.

"Але насправді тут є певні цікаві моменти. Наприклад, з української мови. Це один з обов'язкових предметів, який пишуть всі 289 тисяч осіб, які писали НМТ цього року. І тут сильніші бали і кращі результати отримували Харківська і Сумська області, ніж, наприклад, Рівненська чи Тернопільська", – звертає увагу колишній заступник міністра.

Він додає, що це розвіює міф про те, що ці області є нібито так званими суто російськомовними регіонами.

"Бо насправді випускники шкіл в цих областях дуже часто здають краще українську, ніж в західних регіонах", – зауважує співрозмовник.