Есть студенты, которые за 5 лет ни разу не были в аудиториях, – Михаил Винницкий

Накануне завершился важный и стрессовый для выпускников школ период – они сдавали НМТ. А сейчас молодежь проходит еще один вызов – поступление в университеты. Про НМТ, обучение офлайн, популярные специальности и стипендии студентов – в интервью бывшего заместителя министра образования Михаила Винницкого.

РБК-Украина записывало интервью с Михаилом Винницким 8 августа– фактически за несколько часов до того, как Кабмин проголосовал за его отставку. Комментируя увольнение с должности, он назвал такое решение политическим и связывает его с сопротивлением модернизации вузов, где ректоры "злоупотребляли своей властью и совершали финансовые махинации".

Главное:

Сколько выпускников набрали в этом году самые высокие баллы на НМТ?

Как НМТ разрушает миф о "сугубо русскоязычных" Сумщине и Харьковщине?

В какие университеты подали больше всего заявок на поступление?

Какие специальности оказались в топе и какая ситуация с бюджетными местами?

Какие стипендии получают студенты и когда ждать повышения выплат?

Кто из студентов во время обучения может выезжать за границу?

Про результаты НМТ, самые высокие баллы и миф о "русскоязычном" востоке

– Какие итоговые результаты НМТ, которые сдавали выпускники старшей школы перед поступлением в университеты?

– Давайте здесь озвучим немного статистики. У нас на НМТ в этом году зарегистрировалось 317 тысяч, в прошлом году этот показатель был на уровне 312, и можно сказать, что это фактически одна почти и та же цифра.

Если брать сугубо тех, кто писал НМТ, то в этом году это 289 тысяч, в прошлом году – 283 тысячи. И в прошлом году, и сейчас, по 20 тысяч детей писало НМТ за рубежом. То есть здесь тоже результаты фактически такие же.

– Сколько выпускников набрали высший балл?

– По результатам тестирования мы имеем 2414 человек, которые получили хотя бы по одному предмету 200 баллов. Здесь хочу озвучить интересную вещь, что из них 1163 – это 200-балльники по математике. В соцсетях было много комментариев про очень сложный тест по математике, который якобы было нереально сдать из-за непростых задач. Так вот, почти половина тех, которые сдали НМТ на высокие 200-баллов – это люди, которые получили их именно за математику.

По математике действительно тест был тяжелый. 12% его не сдали. В прошлом году таких было 15%.

Но по математике и больше всего тех, кто набрал 200 баллов, по этому предмету мы видим большой разрыв. И это, на самом деле, именно та вещь, над которой МОН будет очень активно и много работать в среднем образовании. У нас есть две большие субвенции, каждая по полмиллиарда гривен, которые нацелены на то, чтобы в старшей школе улучшать качество обучения именно по естественным специальностям, по математике.

– Есть ли тенденция, по которой видно, в каких регионах или городах больше всего тех, кто сдал на 200 баллов?

– Если говорить о регионах, то традиционно всегда Киев и Львов сдают НМТ лучше всего. Но на самом деле здесь есть определенные интересные моменты. Например, по украинскому языку. Это один из обязательных предметов, который пишут все 289 тысяч человек, которые писали НМТ в этом году. И здесь более сильные баллы и лучшие результаты получали Харьковская и Сумская области, чем, например, Ровенская или Тернопольская.

Это развеивает миф о том, что эти области являются якобы так называемыми сугубо русскоязычными регионами. Потому что на самом деле выпускники школ в этих областях очень часто сдают лучше украинский, чем в западных регионах.

– Как много тех, кто вообще не сдал НМТ?

– У нас по НМТ примерно 13% тех, кто не сдал. 12% не сдали математику, все остальные предметы вместе менее 1% от общего количества участников. Но, вы знаете, это нормальный процент несдачи, и фактически тот же, что был в прошлом году. Меня это не пугает, потому что те люди, которые не сдали, в подавляющем своем большинстве, продолжат обучение в наших колледжах, в профессиональном предвысшем образовании.

И это на самом деле очень хорошо, потому что они либо позже снова поступают в учреждения высшего образования, либо скорее идут на рынок труда, где они на сегодняшний день очень сильно востребованы. Но замечу, что НМТ завершилось уже больше месяца назад, и сейчас последний месяц активно продолжается вступительная кампания, что является топ-темой сейчас.

И в прошлом году, и сейчас, по 20 тысяч детей писало НМТ за рубежом, – Михаил Винницкий (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

О новой системе поступления, самых популярных университетах и специальностях

– В этом году вступительная кампания проходит по новой системе. Что именно изменилось?

– Предыдущая система так называемого адресного размещения была нацелена на то, чтобы разместить именно бюджетников, и в основном в государственные высшие учебные заведения. В этом году мы сделали единую систему распределения бюджетников и контрактников, там есть и государственные, и частные заведения. Все в одной системе, все по одному алгоритму.

Это означает, что три дня после закрытия электронных кабинетов все поступающие страны знали, какие у них рекомендации для поступления. Это очень хорошо для прозрачности. Это так же создает ситуацию определенной стабильности, потому что в прошлые годы в августе поступающий получал определенные рекомендации, за ним начинали охотиться в том числе западные университеты, говорили "давай, поступай к нам".

А в этом году все уже знали результаты, какие где есть рекомендации. Далее идет техническая работа – подписание договоров с учреждениями высшего образования. Это нужно было сделать до 18.00 9 августа.

– Были времена, когда в предыдущие годы сообщения о поступлении приходили поступающим письмами Укрпочтой.

– На самом деле цифровизация, применение этого алгоритма позволило сделать так: все, кто поступил, точно знают, что они поступили. Тех, кто поступил в учреждения высшего образования в этом году, у нас уже 176 тысяч. 65 тысяч поступили на бюджетные места, 111 тысяч – на контрактные места. Дальше им надо было как можно быстрее подтвердить свои рекомендации, подать соответствующие документы.

Документы можно подавать электронно, никто не собирает оригиналы. Теперь не нужно ходить в приемные комиссии и тому подобное. Есть рекомендации через централизованную систему, все прозрачно, все быстро. После того, как это сделали, можете три недели отдыхать.

– А сколько из тех, кто подавался, вообще не поступили?

– Было открыто почти 15 тысяч кабинетов, которые оказались вообще без заявлений. А 195 тысяч – это поступающие, которые принимали участие в работе алгоритма, из них 176 тысяч – получили рекомендации. Это нормальный процент. Надо понимать, что некоторые участвовали во вступительной кампании и имели очень низкие баллы. И в результате они пока не поступили. На втором этапе их заявления вновь будут рассмотрены все самими вузами.

Но ничего страшного, даже если вообще не поступите. Еще раз подчеркну – такие люди могут поступить в колледжи, и наша система колледжей их очень ждет. И рынок труда их очень ждет также.

– Я знаю, что Министерство образования не озвучивает рейтингов университетов. Но если смотреть топ самых популярных университетов этого года – и среди государственных, и среди частных – куда подавали больше всего заявок?

– У нас есть общее количество заявок. Но надо понимать, что каждый поступающий может подавать несколько таких заявлений. В среднем в этом году подавали по 4 заявления. Насколько это репрезентативно? Учебные заведения очень любят говорить о том, сколько им заявлений подали.

В этом году, как и в прошлом, наибольшее количество заявлений – у Львовской политехники. Это наш крупнейший университет в стране по количеству студентов. В этом году они получили более 38 тысяч заявлений, на втором месте почти с равным количеством заявлений – львовский университет Франка. Далее идет университет Шевченко в Киеве, КПИ Сикорского.

На самом деле важнее не количество заявлений, а количество рекомендаций. Это те, кто реально поступил по широкому конкурсу. По количеству рекомендаций опять же на первом месте – Львовская политехника, 7 196 поступающих. Университет Франка – 5867. Университет Шевченка 5076. КПИ Сикорского – 4853.

Меня радует количество поступающих не в Киеве и не во Львове. Черновцы в этом году показали очень хорошие результаты – 3461 поступающий. Карпатский университет Стефаника во Франковске – 3235. Университет Каразина в Харькове так же входит в топ-10 – там 2835 поступающих, и там также большое количество бюджетников. Поэтому даже Харьков со своими проблемами безопасности все равно показывает хорошие результаты.

Сумской государственный университет, к сожалению, в этом году не в лучшей ситуации в отношении поступающих. Здесь понятно, к сожалению, у них тяжелая ситуация с безопасностью. В Сумской области в целом рекомендован к поступлению 2881 поступающий. Но это на три университета: это аграрный, сумской государственный и педагогический.

– А как насчет специальностей? Какие изменились в этом году наиболее популярные, где хотят учиться?

– Сейчас самые популярные специальности те, на которых очень сильно перезаполнен рынок труда, где найти работу по специальности крайне сложно. На первом месте у нас в этом году менеджмент. В этом году на менеджмент очень мало бюджетных мест, всего 500 по стране. Однако специальность остается популярной, и могу сказать, что действительно к сожалению.

Но в топ-10 самых популярных специальностей остаются психология, компьютерные науки, образование, имеется в виду подготовка учителей. И медицина. И это на самом деле очень нас вдохновляет, это очень позитивный тренд.

"В этом году мы сделали единую систему распределения бюджетников и контрактников, там есть и государственные, и частные учреждения", – экс-замминистра (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В то же время популярны традиционные, так называемые "конъюнктурные" специальности: это право, маркетинг и филология. Где, как я говорил, к сожалению, перезаполнен рынок труда.

Поступающий имеет возможность поступать, где считает нужным. Но по сегодняшней нашей системе преимущественно такой поступающий будет платить сам за контрактную форму обучения. Поскольку государство поддерживает тех, у кого самые высокие результаты, и именно им предоставляются бюджетные места.

– По каким специальностям бюджетных мест сейчас больше всего?

–- На инженерные специальности предоставляется больше всего бюджетных мест. Например, на механическую инженерию – 2400 бюджетных мест по сравнению с маркетингом, который имеет 300 бюджетных мест. Агрономия – 1900 бюджетных мест. Строительство, гражданская инженерия – 2800 бюджетных мест.

Государство предоставляет возможности и финансирует специальности, которые необходимы в дальнейшем для развития, для нашей экономики и для восстановления страны. Но не всегда это отвечает интересам наших абитуриентов.

– Возможно, когда будут популяризироваться инженерные и естественные специальности в старшей школе, эта ситуация со временем изменится?

– Именно так. И я как раз хочу подчеркнуть, что сейчас Министерство очень много делает для популяризации этих наук в старшей школе. Во-первых, у нас есть субвенция ситуация на полмиллиарда гривен, которая идет на естественные кабинеты в старшие профильные школы в рамках реформы НУШ. И, кроме того, еще полмиллиарда идут на так называемое STEM-образование. На лаборатории, которые нужны для физики, химии. Развиваются и математические классы.

На самом деле это огромные и беспрецедентные инвестиции. Но они приведут к изменениям в предпочтениях наших абитуриентов года через два-три.

Об обучении, офлайн, стипендиях и выезде на обучение за границу

– Еще есть несколько вопросов уже по тем, кто поступил в университеты и скоро станет студентом. Какая у нас сейчас "стандартная" стипендия, и какая - повышенная?

– Академическая стипендия – около 2100 грн. Повышенная стипендия доходит почти до 3000. Этого, конечно, недостаточно. И мы понимаем, что стипендиальное обеспечение требует повышения.

Сейчас как раз на последних этапах в Верховной Раде рассматривается законопроект, который говорит о том, что у нас должны появиться так называемые национальные стипендии. Это повышенные стипендии, которые смогут обеспечить студентов минимум на уровне минимальной заработной планы. Чтобы человек мог жить с такой стипендии. Это будет для наших сильнейших студентов, которые будут иметь самые высокие баллы.

Кроме того, законопроектом предлагается повышение стипендии для тех, кто учится по госзаказу. Обеспечение стипендиями будет темой дня в ближайшие месяцы в рамках принятия законопроекта №10399. В случае его успешного принятия, изменений стоит ждать со следующего года.

– Планируется ли переход некоторых высших учебных заведений в офлайн с сентября?

– У нас большое количество заведений уже в оффлайне. Ужгород, Черновцы, Луцк, Ивано-Франковск, Львов – вся западная часть Украины – учится в оффлайне. В Киеве и Днепре, в центральной Украине в целом – смешанная форма. Кое-что в онлайне, кое-что нет.

Конечно, в Харькове, Сумах, Запорожье, – говорить там об офлайне, – ну извините, по безопасности ситуация не позволяет этого. Есть инициатива Министерства образования по выводу в офлайн там, где это возможно. Это предусматривает обеспечение учебных заведений укрытиями. Но в прифронтовых областях вопрос не просто в укрытиях. Там в целом должны существовать безопасные образовательные пространства.

"Я очень горжусь, что наши преподаватели повышают квалификации, растут в профессии", – Михаил Винницкий (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Потому что в Харькове, например, очень часто воздушная тревога может звучать уже после взрыва, они слишком близко к линии соприкосновения и к границе с врагом. На 2026 год есть инициатива построения масштабных образовательных пространств именно в прифронтовых городах для того, чтобы чем быстрее вывести студентов оффлайн. Но должен сказать, что это очень масштабные инфраструктурные проекты, и они быстро реализовываться не смогут.

Офлайн-обучение – точно в Киеве, офлайн-обучение – точно все, что на правом берегу Днепра. За исключением Одессы, где должна быть смешанная форма. Напомню, что Херсонские заведения полностью все релоцированы в другие области. Да, они на правом берегу, но там любое учебное заведение в любой момент может обстрелять артиллерия или дроны.

– Как онлайн-образование влияет на социализацию студентов? Видите ли вы риск "потерянной" студенческой культуры?

– Очевидно, что у нас есть образовательные потери. Здесь не о чем спорить, надо честно об этом говорить. Потому что у нас вообще есть студенты, которые поступили в учебные заведения в год пандемии COVID, в этом году выпустились. И за пять лет обучения или ни разу не побывали, или очень мало побыли в аудиториях.

В течение последних двух лет в Украине введена достаточно широкая система академической мобильности. И наши студенты, которые участвуют в программах академической мобильности, имеют возможность один семестр провести за рубежом. Это на самом деле добавляет очень много для социализации.

Это не все студенты. Попасть на академическую мобильность можно преимущественно по конкурсу. Но сейчас достаточно существенное количество наших студентов выезжают на один семестр за границу. Мы так же позволяем нашим научно-педагогическим работникам, преподавателям, ездить на конференции, на разного рода повышение квалификации.

За последние два года Министерство образования подписало более четырех тысяч таких писем, разрешений. И мы имеем 8 случаев лиц, которые не вернулись вовремя. Вы сами понимаете, 8 человек из более чем 4 тысяч – это мизерная часть.

И я очень горжусь тем, что наши преподаватели повышают квалификации, растут в профессии, регулярно общаются очно со своими западными коллегами, обмениваются опытом. Это повышает качество нашего образования и повышает качество наших научных исследований.