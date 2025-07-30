Мед на Маковея: 4 категории людей, которым нельзя есть этот продукт

1 августа по церковному календарю отмечается праздник Маковея . Принято освящать и есть мед, но для некоторых людей этот сладкий продукт может быть опасным для здоровья.

РБК-Украина сообщает о категориях людей, которым лучше избегать меда в рационе.

Младенцы до 12 месяцев

Категорически не стоит давать мед детям до 1 года из-за риска детского ботулизма - опасного заболевания, вызванного спорами Clostridium botulinum. Попытки термической обработки (приготовление в выпечке, пастеризация) не устраняют этот риск.

Иммунная система младенцев еще не способна справиться с этими спорами, поэтому меда категорически не должно быть в их рационе.

Люди с тяжелыми аллергиями

Аллергия на пыльцу, прополис или продукты пчеловодства может привести к серьезным реакциям (сыпь, отек, анафилаксия).

Особенно следует быть осторожным при наличии аллергии на укус пчел из-за возможной перекрестной реакции гаптенов и белков в меде.

При определенных заболеваниях ЖКТ

Пациенты, перенесшие кишечные или желудочные операции, или имеют заболевания типа болезни Крона, могут труднее обрабатывать бактериальные споры, содержащиеся в меде.

Перед употреблением стоит проконсультироваться с врачом.

Диабетики или люди с избыточным весом

Мед - это концентрированные простые сахара, которые быстро повышают уровень глюкозы. Он может препятствовать контролю веса или ухудшать метаболическое состояние у людей с инсулинорезистентностью или диабетом.

Стоит знать, что мед - это калорийный продукт (300 ккал на 100 г). Чрезмерное употребление может способствовать набору веса, особенно если не учитывать его в общем калораже.

Стоит ограничивать или заменить на менее калорийные сладости.

Признаки, что организм не может переваривать мед

Общие признаки того, что мед вам не подходит или не переваривается должным образом:

вздутие живота

диарея или расстройство желудка

тошнота или дискомфорт в желудке

сыпь, зуд, заложенность носа

усталость или сонливость после употребления

изжога или кислотный рефлюкс

Что делать: