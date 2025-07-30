Мед на Маковея: 4 категории людей, которым нельзя есть этот продукт
1 августа по церковному календарю отмечается праздник Маковея. Принято освящать и есть мед, но для некоторых людей этот сладкий продукт может быть опасным для здоровья.
РБК-Украина сообщает о категориях людей, которым лучше избегать меда в рационе.
Младенцы до 12 месяцев
Категорически не стоит давать мед детям до 1 года из-за риска детского ботулизма - опасного заболевания, вызванного спорами Clostridium botulinum. Попытки термической обработки (приготовление в выпечке, пастеризация) не устраняют этот риск.
Иммунная система младенцев еще не способна справиться с этими спорами, поэтому меда категорически не должно быть в их рационе.
Люди с тяжелыми аллергиями
Аллергия на пыльцу, прополис или продукты пчеловодства может привести к серьезным реакциям (сыпь, отек, анафилаксия).
Особенно следует быть осторожным при наличии аллергии на укус пчел из-за возможной перекрестной реакции гаптенов и белков в меде.
При определенных заболеваниях ЖКТ
Пациенты, перенесшие кишечные или желудочные операции, или имеют заболевания типа болезни Крона, могут труднее обрабатывать бактериальные споры, содержащиеся в меде.
Перед употреблением стоит проконсультироваться с врачом.
Диабетики или люди с избыточным весом
Мед - это концентрированные простые сахара, которые быстро повышают уровень глюкозы. Он может препятствовать контролю веса или ухудшать метаболическое состояние у людей с инсулинорезистентностью или диабетом.
Стоит знать, что мед - это калорийный продукт (300 ккал на 100 г). Чрезмерное употребление может способствовать набору веса, особенно если не учитывать его в общем калораже.
Стоит ограничивать или заменить на менее калорийные сладости.
Признаки, что организм не может переваривать мед
Общие признаки того, что мед вам не подходит или не переваривается должным образом:
- вздутие живота
- диарея или расстройство желудка
- тошнота или дискомфорт в желудке
- сыпь, зуд, заложенность носа
- усталость или сонливость после употребления
- изжога или кислотный рефлюкс
Что делать:
- попробуйте исключить мед на несколько дней и посмотреть, исчезнут ли симптомы
- можно попробовать другие виды сладостей или заменители меда - например, агаву, инулин, стевию, кокосовый сахар
- если симптомы возвращаются - обратитесь к гастроэнтерологу или аллергологу
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Verywell health, Kids health и Britannica.
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