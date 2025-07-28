ua en ru
Пн, 28 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Готовим маковейчики: старинный рецепт идеального печенья с маком к празднику

Понедельник 28 июля 2025 15:03
UA EN RU
Готовим маковейчики: старинный рецепт идеального печенья с маком к празднику Рецепт печенья маковейчики, которое стоит приготовить на Маковея (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

На праздник Маковея хозяйки традиционно готовят особое угощение - печенье маковейчики или шулики. Эти ароматные вкусности с маком и медом символизируют щедрость лета и являются неотъемлемой частью праздничного стола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TikTok-страницу фудблогера Дианы Куликовской.

Маковейчики: рецепт давнего украинского печенья

Маковея в Украине теперь будут отмечать 1 августа (ранее 14 августа). На этот праздник традиционно готовят шулики. Это пресные лепешки или кусочки теста, которые запекают, ломают на мелкие кусочки и заливают сладкой маковой заливкой.

В некоторых регионах именно эти лепешки называют шулики или маковейчики.

Для теста понадобится:

  • мука - 0,3 кг
  • масло - 100 г
  • сахар - 1 ст. л
  • яйца - 2 шт.
  • сметана - 1/3 стакана

Для поливки:

  • мак - 200 г
  • вода - 200 г
  • сахар - 100 г (по желанию)
  • мед - 1-2 ст. л

Легкий способ приготовления

Сначала мак нужно промыть и поставить варить на 20 мин. Далее к муке добавьте масло и перетираем руками.

После этого яйца и сахар перемешиваем вместе и добавляем сметану. Сухие и влажные інгредиети объединяем и замешиваем тесто. Нужно раскатать в пласт 0,5 см и выпекать в разогретой духовке 20/30 мин.

Мак процеживаем и перетираем в макитре до отделения молочка. Добавляем по желанию сахар, мед и воду.

Вынимаем из духовки корж, режем на части и заливаем маковой смесью.

Готовим маковейчики: старинный рецепт идеального печенья с маком к празднику

Готовим маковейчики: старинный рецепт идеального печенья с маком к празднику

Готовим маковейчики: старинный рецепт идеального печенья с маком к празднику

Готовим маковейчики: старинный рецепт идеального печенья с маком к празднику

Готовим маковейчики: старинный рецепт идеального печенья с маком к празднику

Готовим маковейчики: старинный рецепт идеального печенья с маком к празднику

Готовим маковейчики: старинный рецепт идеального печенья с маком к праздникуРецепт печенья маковейчики (фото: кадр из видео)

@diana_kulikovska Шулики-давній український смаколик * Для тіста * 0,3 кг борошна * 100 г масла * 1 ст. л. цукру * 2 яйця * 1/3 стакана сметани * Для поливи: * 200 г маку * 200 г води * 100 г цукру( за бажанням) * 1-2 ст. л. меду Приготування: 1. Мак промиваємо і ставимо варити на 20 хв. 2. До борошна додаємо масло і перетираємо. 3. Яйця і цукор перемішуємо і додаємо сметану. 4. Сухі і вологі інгредієнти об‘єднуємо. 5. Замішуємо тісто, розкочуємо в пласт 0,5 см і випікаємо в розігрітій духовці 20/30 хв 200/220 г 6. Мак переціджуємо і перетираємо в макітрі, до виділення молочка. 7. Додаємо за бажанням цукор, мед і воду. 8. Виймаємо з духовки корж, ріжемо і заливаємо зверху. 9. Смачного! #рецепт #рецепти #рецептиукраїнською #випічка #шулики #українськістрави оригінальний звук - diana_kulikovska

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
маковея медовий спас Рецепты
Новости
ВСУ показали первое видео из освобожденной Кондратовки в Сумской области
ВСУ показали первое видео из освобожденной Кондратовки в Сумской области
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку