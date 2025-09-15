ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Лучшие образы звезд на красной дорожке "Эмми-2025" (фото)

Понедельник 15 сентября 2025 11:23
UA EN RU
Лучшие образы звезд на красной дорожке "Эмми-2025" (фото) Лучшие образы звезд на "Эмми-2025" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я ежегодная церемония вручения премии "Эмми" в прайм-тайм, которая собрала самых ярких представителей кино- и телебизнеса. Внимание гостей и камер было приковано не только к победителям, но и к роскошным выходам звезд на красной дорожке.

РБК-Украина собрало лучшие образы селебрити, и делится ими с вами!

Дженна Ортега

Звезда "Венздей" поразила публику образом в стиле Изабеллы Росселлини из культового фильма "Смерть ей идет".

На ней было платье от Givenchy с откровенным топом, украшенным драгоценностями, и юбкой с высоким разрезом. Дополнили аутфит украшения Pomellato и туфли Christian Louboutin.

Лучшие образы звезд на красной дорожке &quot;Эмми-2025&quot; (фото)Дженна Ортега (фото: Getty Images)

Селена Гомес

Актриса сериала "Только убийства в здании" выбрала элегантное красное платье от Louis Vuitton с асимметричным кроем, воротником-халтером и шлейфом.

Завершили образ ювелирные изделия Tiffany & Co. и сандалии Santoni.

Лучшие образы звезд на красной дорожке &quot;Эмми-2025&quot; (фото)Селена Гомес (фото: Getty Images)

Анджела Бассетт

Звезда "9-1-1" блистала в золотисто-серебряном блестящем платье от Yara Shoemaker с хрустальными вставками, дополнив лук украшениями Lagos.

Лучшие образы звезд на красной дорожке &quot;Эмми-2025&quot; (фото)Анджела Бассетт (фото: Getty Images)

Lisa

K-pop айдол и актриса "Белого лотоса" впервые появилась на церемонии "Эмми" в нежном розовом тюлевом платье с высоким подолом.

Яркий акцент сделали украшения Bulgari и туфли Christian Louboutin.

Лучшие образы звезд на красной дорожке &quot;Эмми-2025&quot; (фото)Lisa (фото: Getty Images)

Педро Паскаль

Номинант за роль в сериале "Последние из нас" выбрал кремово-белый костюм от Celine, дополнив его солнцезащитными очками, что добавило образу еще большей харизмы.

Лучшие образы звезд на красной дорожке &quot;Эмми-2025&quot; (фото)Педро Паскаль (фото: Getty Images)

Сидни Суини

Звезда "Эйфории" появилась в роскошном платье Oscar de la Renta, созданном на заказ, и бриллиантах Lorraine Schwartz весом более 175 карат.

Лучшие образы звезд на красной дорожке &quot;Эмми-2025&quot; (фото)Сидни Суини (фото: Getty Images)

Скарлетт Йоханссон

Актриса стала одной из неожиданностей вечера, выбрав яркое желтое платье в сочетании с элегантными серьгами-подвесками.

Лучшие образы звезд на красной дорожке &quot;Эмми-2025&quot; (фото)Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)

Колман Доминго

Звезда "Четырех времен года" выбрал образ от Valentino с акцентным шарфом с бахромой. Украшения Boucheron и часы Omega стали идеальным финальным штрихом.

Лучшие образы звезд на красной дорожке &quot;Эмми-2025&quot; (фото)Колман Доминго (фото: Getty Images)

Лейни Уилсон

Певица, которая выступила в сегменте In Memoriam, вышла на сцену в костюме от Zuhair Murad: кремовый шифоновый топ с высоким воротником и прозрачные брюки, расшитые кристаллами.

Дополнили look ковбойская шляпа и украшения Sterling Forever.

Лучшие образы звезд на красной дорожке &quot;Эмми-2025&quot; (фото)Лейни Уилсон (фото: Getty Images)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Звёзды
Новости
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"