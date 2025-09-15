Найкращі образи зірок на червоній доріжці "Еммі-2025" (фото)
У Лос-Анджелесі відбулася 77-а щорічна церемонія вручення премії "Еммі" в прайм-тайм, яка зібрала найяскравіших представників кіно- й телебізнесу. Увага гостей та камер була прикута не лише до переможців, а й до розкішних виходів зірок на червоній доріжці.
РБК-Україна зібрало найкращі образи селебріті, і ділиться ними з вами!
Дженна Ортега
Зірка "Венздей" вразила публіку образом у стилі Ізабелли Росселліні з культового фільму "Смерть їй личить".
На ній була сукня від Givenchy з відвертим топом, прикрашеним коштовностями, та спідницею з високим розрізом. Доповнили аутфіт прикраси Pomellato і туфлі Christian Louboutin.
Дженна Ортега (фото: Getty Images)
Селена Гомес
Акторка серіалу "Тільки вбивства в будівлі" обрала елегантну червону сукню від Louis Vuitton з асиметричним кроєм, коміром-халтером та шлейфом.
Завершили образ ювелірні вироби Tiffany & Co. та сандалії Santoni.
Селена Гомес (фото: Getty Images)
Анджела Бассетт
Зірка "9-1-1" сяяла у золотисто-срібній блискітковій сукні від Yara Shoemaker з кришталевими вставками, доповнивши лук прикрасами Lagos.
Анджела Бассетт (фото: Getty Images)
Lisa
K-pop айдол і акторка "Білого лотоса" вперше з’явилася на церемонії "Еммі" у ніжній рожевій тюлевій сукні з високим подолом.
Яскравий акцент зробили прикраси Bulgari та туфлі Christian Louboutin.
Lisa (фото: Getty Images)
Педро Паскаль
Номінант за роль у серіалі "Останні з нас" обрав кремово-білий костюм від Celine, доповнивши його сонцезахисними окулярами, що додало образу ще більшої харизми.
Педро Паскаль (фото: Getty Images)
Сідні Свіні
Зірка "Ейфорії" з’явилася у розкішній сукні Oscar de la Renta, створеній на замовлення, та діамантах Lorraine Schwartz вагою понад 175 каратів.
Сідні Свіні (фото: Getty Images)
Скарлетт Йоханссон
Акторка стала однією з несподіванок вечора, обравши яскраву жовту сукню у поєднанні з елегантними сережками-підвісками.
Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)
Колман Домінго
Зірка "Чотирьох пір року" обрав образ від Valentino з акцентним шарфом із бахромою. Прикраси Boucheron та годинник Omega стали ідеальним фінальним штрихом.
Колман Домінго (фото: Getty Images)
Лейні Вілсон
Співачка, яка виступила у сегменті In Memoriam, вийшла на сцену в костюмі від Zuhair Murad: кремовий шифоновий топ із високим коміром та прозорі штани, розшиті кристалами.
Доповнили look ковбойський капелюх і прикраси Sterling Forever.
Лейні Вілсон (фото: Getty Images)
