Как носить одежду в клетку осенью: модный пример от Деми Мур (фото)
Одним из главных трендов осеннего сезона снова стала клетка. Актриса Деми Мур в очередной раз доказала, что ее можно носить невероятно стильно и сочетать в разных фактурах.
РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды рассказывает, как носить одежду в клетку этой осенью.
Модный пример от Деми Мур, как носить клетку
Актриса опубликовала серию снимков из Нью-Йорка, на которых позирует в изысканном клетчатом образе в главной роли.
Для выхода в свет она выбрала костюм, состоящий из приталенного жакета и миди-юбки с высокой талией.
Деми сочетала его с классической шелковой блузкой цвета айвори и лодочками на каблуках в оттенке капучино.
Деми Мур в модном образе (фото: instagram.com/demimoore)
Актриса соединила разные вариации клетки - одна мельче, другая крупнее. Такой микс добавляет объема и делает ее образ более динамичным.
Поэтому, необязательно выбирать костюм с полностью идентичными узорами, достаточно сохранить общую цветовую гамму, и тогда образ будет выглядеть гармонично.
Как носить клетку осенью 2025 года
- Сделайте ставку на классику. Костюм в мелкую клетку всегда выглядит дорого и универсально. Его легко комбинировать как с рубашкой или блузой, так и с базовым гольфом.
- Выбирайте осенние оттенки. От шоколадного до бежевого - они создают теплый образ и подчеркивают естественную элегантность.
- Изящные силуэты. Юбка добавит нежности, а жакет - сбалансированности.
- Лаконичная обувь. Лодочки или сапоги на невысоком каблуке станут идеальным дополнением для офиса, встреч или вечерних выходов.
Как носить клетку осенью (фото: instagram.com/demimoore)
Образ, как у Деми можно носить в деловых поездках, на свиданиях или даже на модных показах.
Кроме того, элементы этого сета легко разделить и совместить с другими элементами гардероба. Жакет подойдет с джинсами, а юбка - со свитером.
