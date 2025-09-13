Как носить одежду в клетку осенью: модный пример от Деми Мур (фото)

Одним из главных трендов осеннего сезона снова стала клетка. Актриса Деми Мур в очередной раз доказала, что ее можно носить невероятно стильно и сочетать в разных фактурах.

РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды рассказывает, как носить одежду в клетку этой осенью.

Модный пример от Деми Мур, как носить клетку

Актриса опубликовала серию снимков из Нью-Йорка, на которых позирует в изысканном клетчатом образе в главной роли.

Для выхода в свет она выбрала костюм, состоящий из приталенного жакета и миди-юбки с высокой талией.

Деми сочетала его с классической шелковой блузкой цвета айвори и лодочками на каблуках в оттенке капучино.

Деми Мур в модном образе (фото: instagram.com/demimoore)

Актриса соединила разные вариации клетки - одна мельче, другая крупнее. Такой микс добавляет объема и делает ее образ более динамичным.

Поэтому, необязательно выбирать костюм с полностью идентичными узорами, достаточно сохранить общую цветовую гамму, и тогда образ будет выглядеть гармонично.

Как носить клетку осенью 2025 года

Сделайте ставку на классику. Костюм в мелкую клетку всегда выглядит дорого и универсально. Его легко комбинировать как с рубашкой или блузой, так и с базовым гольфом.

Как носить клетку осенью (фото: instagram.com/demimoore)

Образ, как у Деми можно носить в деловых поездках, на свиданиях или даже на модных показах.

Кроме того, элементы этого сета легко разделить и совместить с другими элементами гардероба. Жакет подойдет с джинсами, а юбка - со свитером.