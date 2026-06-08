"Худший сценарий остановлен": РБК-Украина узнало детали закрытых переговоров Буданова в Польше

По словам собеседника, Буданов во время визита в Польшу провел ряд публичных и закрытых встреч, во время которых, кроме продолжения взаимовыгодного стратегического партнерства, обсудил, в частности, проблемные вопросы в сфере исторической памяти, которые возникали между государствами.

"В результате работы руководителя Офиса президента и всей команды худший сценарий удалось остановить, конечно с учетом наших национальных интересов и с уважением к партнерам", - рассказывает источник.

Речь шла о значительно более сложных вещах, чем вопрос наград. Украина настроена к развитию конструктивного стратегического сотрудничества, но также готова и к реагированию на неконструктивные шаги, отстаивая собственные государственные интересы и идентичность, добавил собеседник издания.

Что известно о новом скандале между Украиной и Польшей

26 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования "имени героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Решение вызвало резкую реакцию Польши: МИД страны вызвал украинского посла и выразил протест, заявив о чувствительности исторических вопросов в двусторонних отношениях.

В Украине отмечали, что название подразделения является внутренним решением военных и не подразумевало антипольского подтекста. В то же время в Польше ряд политиков заявили о политических последствиях: в частности прозвучали призывы к извинениям, а также к пересмотру подходов к поддержке Украины в ЕС.

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды, связывая это с решением о названии украинского подразделения.

Польский премьер Дональд Туск призвал стороны не обострять ситуацию, подчеркнув, что конфликты вокруг истории могут иметь негативные последствия для будущего.

Впоследствии стало известно о проведении украинско-польских консультаций на высоком уровне, во время которых обсуждались как реакция на указ, так и возможные пути урегулирования напряжения.