Крупнейший порт РФ возобновил работу после ударов Украины, - Reuters

19:30 10.04.2026 Пт
Уже сегодня должна состояться отправка одного танкера
aimg Валерий Ульяненко
Крупнейший порт РФ возобновил работу после ударов Украины, - Reuters Иллюстративное фото: нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске (Getty Images)

В четверг, 9 апреля, Россия возобновила экспорт сырой нефти с терминала "Шесхарис" в порту Новороссийск, который останавливался из-за дроновой атаки и пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Этот терминал, который обычно отгружает около 700 000 баррелей нефти в сутки, является ключевым экспортным узлом страны-агрессора в Черном море. Предыдущая атака дронов привела к остановке нефтяных отгрузок на пять дней.

Сейчас там работает один причал и уже сегодня должны отправить один танкер объемом 80 000 тонн.

Собеседники агентства рассказали, что 9 апреля порт также возобновил погрузку мазута. Кроме того, на этой неделе из порта была одна отгрузка дизельного топлива.

В то же время сроки полного восстановления работы порта остаются неизвестными.

Дроновый удар по Новороссийску

Напомним, ночью 5 апреля дроны атаковали Новороссийск - в сети появились видео с пожаром на терминале "Шесхарис" и сообщения о взрывах. Также вспыхнул объект "Транснефти", где обслуживаются крупнейшие нефтяные танкеры.

Отметим, Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские защитники в ночь на 7 апреля снова ударили по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга, который расположен на берегу Балтийского моря.

Кроме того, удары беспилотников заставили страну-агрессора временно приостановить отгрузку нефти через оба порта - Приморск и Усть-Лугу. Инфраструктура получила существенные повреждения, на объектах возникли пожары.

РБК-Украина ранее писало, что западные партнеры обращались к Украине с просьбой прекратить удары по российским нефтяным терминалам. Однако Киев продолжает действовать в собственных национальных интересах.

