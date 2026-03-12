Самый большой козырь: Иран имеет оружие, способное устроить хаос в Ормузском проливе

Иран еще не использовал главный козырь, который у него есть. Имеется в виду тотальное минирование Ормузского пролива - оно способно вызвать хаос в мировой экономике и остановить экспорт нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Эксперты считают морские мины наиболее опасным инструментом Тегерана. По данным издания, Иран уже начал минировать Ормузский пролив - стратегический водный коридор, через который проходит основная часть ближневосточной нефти и сжиженного газа.

Пока зафиксировано лишь около десятка мин, однако потенциал этого оружия огромен. Это идеальный инструмент асимметричной войны: даже когда обычные военные возможности уничтожены, мины позволяют держать противника в напряжении.

Главная проблема заключается в простоте использования этого оружия. Для минирования Ирану не нужны большие корабли - задачу могут выполнять водолазы с обычных рыболовных судов. В арсенале Тегерана есть как дрейфующие мины, так и те, что крепятся ко дну на определенной глубине, оставаясь незаметными для танкеров.

Хотя методы разминирования существуют, судоходство в проливе станет слишком рискованным без военного сопровождения. Однако даже конвои не дают 100% гарантии безопасности.

История уже знает подобные инциденты в этом регионе: в 1980-х годах, во время Ирано-Иракской войны, флот США пытался конвоировать суда в Ормузском проливе. Тогда американский фрегат подорвался на иранской мине, что привело к масштабному военному кризису.