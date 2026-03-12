ua en ru
Самый большой козырь: Иран имеет оружие, способное устроить хаос в Ормузском проливе

18:41 12.03.2026 Чт
2 мин
Оружие Ирана очень простое, но невероятно эффективное - и может нанести большой вред судоходству
aimg Антон Корж
Самый большой козырь: Иран имеет оружие, способное устроить хаос в Ормузском проливе Иллюстративное фото: устанавливать мины способен любой корабль (Getty Images)

Иран еще не использовал главный козырь, который у него есть. Имеется в виду тотальное минирование Ормузского пролива - оно способно вызвать хаос в мировой экономике и остановить экспорт нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Эксперты считают морские мины наиболее опасным инструментом Тегерана. По данным издания, Иран уже начал минировать Ормузский пролив - стратегический водный коридор, через который проходит основная часть ближневосточной нефти и сжиженного газа.

Пока зафиксировано лишь около десятка мин, однако потенциал этого оружия огромен. Это идеальный инструмент асимметричной войны: даже когда обычные военные возможности уничтожены, мины позволяют держать противника в напряжении.

Главная проблема заключается в простоте использования этого оружия. Для минирования Ирану не нужны большие корабли - задачу могут выполнять водолазы с обычных рыболовных судов. В арсенале Тегерана есть как дрейфующие мины, так и те, что крепятся ко дну на определенной глубине, оставаясь незаметными для танкеров.

Хотя методы разминирования существуют, судоходство в проливе станет слишком рискованным без военного сопровождения. Однако даже конвои не дают 100% гарантии безопасности.

История уже знает подобные инциденты в этом регионе: в 1980-х годах, во время Ирано-Иракской войны, флот США пытался конвоировать суда в Ормузском проливе. Тогда американский фрегат подорвался на иранской мине, что привело к масштабному военному кризису.

Блокада Ормузского пролива

Отметим, после того, как в СМИ появились слухи о том, что Иран заминировал Ормузский пролив, это спровоцировало резкую реакцию Вашингтона. Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о серьезных последствиях для Тегерана, если это правда.

Тем временем иранская блокада Ормузского пролива уже обвалила морской трафик на 70% и вызвала дефицит серы - сырья для удобрений, микрочипов и металлургии. То есть страдают поставки не только нефти.

Подробнее об Ормузском проливе и его важности для мировой экономики - в материале РБК-Украина.

