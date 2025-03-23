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Безусловное прекращение огня на столе с 11 марта, надо дожать Путина, - Зеленский

Воскресенье 23 марта 2025 21:54
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Безусловное прекращение огня на столе с 11 марта, надо дожать Путина, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На прошлой неделе уже было предложение о безусловном прекращении огня. Однако Россия единственная, кто затягивает войну, поэтому сейчас надо дожать российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Сейчас, после прошлой встречи в Саудовской Аравии, в Джидде, абсолютно всем в мире понятно, что Россия - единственная, кто затягивает эту войну. Единственная, кто ее сюда принес и кому надо ее продолжать. Уже с 11 марта есть предложение безусловного прекращения огня, и такие удары уже бы прекратились. Но именно Россия продолжает все это", - сказал президент.

Зеленский отметил, что РФ каждую ночь и каждые сутки наносит максимально циничные удары. В частности, без давления Москва и в дальнейшем будет пренебрегать дипломатией и разрушать жизнь

"О чем бы мы сейчас ни говорили с нашими партнерами, нужно дожать Путина до реального приказа прекратить удары: кто эту войну принес, тот и должен ее забрать", - резюмировал Зеленский.

Напомним, в этом же обращении Зеленский рассказал, что в Саудовской Аравии сегодня продолжается встреча делегаций Украины и США. На этот раз переговоры более технические.

"Сегодня уже вторая встреча украинской и американской команд в Саудовской Аравии. На этот раз более технического уровня - наши военные, наши дипломаты, наши представители Министерства энергетики", - отметил президент.

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