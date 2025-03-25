Как украинцы относятся к 30-дневному прекращению огня: свежий опрос

Абсолютное большинство украинцев (77%) положительно относятся к предложению о временном 30-дневном прекращении огня. Это предложение выдвинули России после переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии 11 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Чаще всего респонденты (47% из 77%) говорили, что это - способ показать, что Россия не хочет мира или что Россия нарушает договоренности. Кроме этого, 12% говорят о способе разблокировать военную помощь. Остальные 18% называют это прежде всего шагом к завершению войны на приемлемых для Украины требованиях.

Только 17% выбрали один из трех негативных вариантов. Так, 8% считают это ошибочным шагом, который ослабит Украину, 7% - шагом отчаяния украинской власти из-за сложной ситуации на фронте. Воспринимают это прежде всего шагом к капитуляции Украины - 2%.

Гарантии безопасности

Социологи провели эксперимент и разным респондентам (случайно отобранным) зачитывали разные варианты гарантий безопасности. Всего было три варианта гарантий безопасности, а также вариант прекращения огня без всяких гарантий безопасности.

Если прекращение огня не будет сопровождаться никакими гарантиями безопасности, то 62% украинцев категорически не поддержат его. В целом (хотя и преимущественно без энтузиазма) будут готовы поддержать - 32%.

Если же Украина получит по крайней мере определенные гарантии безопасности, то более половины украинцев (хотя и неохотно) поддержат прекращение огня. При этом разница между различными вариантами гарантий (с точки зрения поддержки от украинской общественности) - довольно незначительная.

Так, вариант с размещением западных миротворцев поддержат (для прекращения огня) - 60%, а категорически против будут - 34%. В случае же членства в НАТО как гарантии безопасности 58% поддержат прекращение огня, а 32% будут категорически против. В случае варианта усиленной поддержки Сил обороны Украины (больше ПВО, самолетов и т.д.) 56% поддерживают прекращение огня против 35%, которые будут категорически против.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос в течение 12-22 марта 2025 года среди 1326 респондентов.