Социологи узнали мнение жителей России о 30-дневном перемирии в войне против Украины

Поддержка войны против Украины среди жителей России остается на максимуме. Мнения о предложении администрации президента США Дональда Трампа заключить 30-дневное перемирие разделились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные независимого " Левада-центра".

В марте 2025 году войну одобряют 79% респондентов. Этот показатель почти не меняется с 2022 года. Против выступают 14% опрошенных.

Взгляды на продолжение войны значительно не меняются на протяжении трех последних месяцев: более половины опрошенных (58%) считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, а треть респондентов (34%) говорят, что нужно продолжать военные действия.

Среди жителей России нет однозначного мнения о предложенном тридцатидневном перемирии между Россией и Украиной: примерно равные доли опрошенных придерживаются противоположных позиций.

Так, половина респондентов (50%) поддерживают перемирие на 30 дней (в том числе 26% - определённо поддерживают, а 24% - скорее поддерживают), а четверо из десяти (41%) – не поддерживают (в том числе 25% - определенно не поддерживают, а 16% - скорее не поддерживают).

Опрос "Левада-центра" проведен с 22 по 26 марта 2025 года среди 1615 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.