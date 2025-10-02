Наибольшая незакрытая потребность в деньгах от партнеров приходится на 2027 год, - Пидласа

Наибольшая незакрытая потребность в финансировании со стороны международных партнеров возникнет в 2027 году. Это связано с тем, что на этот год нет достаточного количества предварительных договоренностей по поддержке бюджета Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Расчеты МВФ

По ее словам, озвученные ранее цифры в 65,5 млрд долларов - это не годовой дефицит бюджета, а непокрытая потребность на четыре года, с 2026-го по 2029-й.

"Когда МВФ раскладывает наши потребности, они планируют на четыре года вперед. Потому что у них программа длится именно четыре года и она должна быть профинансирована", - пояснила Пидласа.

Она отметила, что объем финансирования напрямую будет зависеть от того, будет ли продолжаться война, ведь после завершения активных боевых действий расходы на оборону постепенно сокращаются.

Договоренности с партнерами

Сейчас уже подтверждено поступление средств от Ukraine Facility до 2027 года. Кроме того, с 2028-го ЕС планирует создать в своем 7-летнем бюджете программу для Украины на 100 млрд евро.

"Таким образом получается, что на 2027 год у нас меньше всего договоренностей. И самая большая незакрытая потребность как раз приходится на этот год. Но эта сумма меньше, чем 65 млрд долларов. Они сами скажут об этом", - отметила депутат.

По словам Пидласы, в начале ноября в Украине ожидают официальную миссию МВФ. Тогда и состоятся переговоры по новой программе сотрудничества.