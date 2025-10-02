Наибольшая незакрытая потребность в деньгах от партнеров приходится на 2027 год, - Пидласа
Наибольшая незакрытая потребность в финансировании со стороны международных партнеров возникнет в 2027 году. Это связано с тем, что на этот год нет достаточного количества предварительных договоренностей по поддержке бюджета Украины.
Об этом в интервью РБК-Украина сказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.
Расчеты МВФ
По ее словам, озвученные ранее цифры в 65,5 млрд долларов - это не годовой дефицит бюджета, а непокрытая потребность на четыре года, с 2026-го по 2029-й.
"Когда МВФ раскладывает наши потребности, они планируют на четыре года вперед. Потому что у них программа длится именно четыре года и она должна быть профинансирована", - пояснила Пидласа.
Она отметила, что объем финансирования напрямую будет зависеть от того, будет ли продолжаться война, ведь после завершения активных боевых действий расходы на оборону постепенно сокращаются.
Договоренности с партнерами
Сейчас уже подтверждено поступление средств от Ukraine Facility до 2027 года. Кроме того, с 2028-го ЕС планирует создать в своем 7-летнем бюджете программу для Украины на 100 млрд евро.
"Таким образом получается, что на 2027 год у нас меньше всего договоренностей. И самая большая незакрытая потребность как раз приходится на этот год. Но эта сумма меньше, чем 65 млрд долларов. Они сами скажут об этом", - отметила депутат.
По словам Пидласы, в начале ноября в Украине ожидают официальную миссию МВФ. Тогда и состоятся переговоры по новой программе сотрудничества.
Помощь Украине
Потребности Украины во внешней помощи полностью обеспечены на 2025 год. На последующие годы не все источники определены.
Кабинет министров Украины прогнозирует финансирование дефицита государственного бюджета 2026 года за счет международной помощи на 44 млрд долларов. Источники для 18 млрд долларов из них пока не определены.
В последние дни в ЕС активно продвигают идею о репарациях с России на 140 млрд евро за счет российских активов. Если это решение будет принято, то Украина получит стабильный источник финансирования.