Найбільша незакрита потреба у коштах від партнерів припадає на 2027 рік, - Підласа
Найбільша незакрита потреба у фінансуванні з боку міжнародних партнерів виникне у 2027 році. Це пов’язано з тим, що на цей рік немає достатньої кількості попередніх домовленостей щодо підтримки бюджету України.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказала голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
Розрахунки МВФ
За її словами, озвучені раніше цифри у 65,5 млрд доларів - це не річний дефіцит бюджету, а непокрита потреба на чотири роки, з 2026-го по 2029-й.
"Коли МВФ розкладає наші потреби, вони планують на чотири роки вперед. Тому що у них програма триває саме чотири роки і вона має бути профінансована", – пояснила Підласа.
Вона наголосила, що обсяг фінансування напряму залежатиме від того, чи триватиме війна, адже після завершення активних бойових дій видатки на оборону поступово скорочуються.
Домовленості з партнерами
Наразі вже підтверджено надходження коштів від Ukraine Facility до 2027 року. Крім того, з 2028-го ЄС планує створити у своєму 7-річному бюджеті програму для України на 100 млрд євро.
"Таким чином виходить, що на 2027 рік у нас найменше домовленостей. І найбільша незакрита потреба якраз припадає на цей рік. Але ця сума менша, ніж 65 млрд доларів. Вони самі скажуть про це", - зазначила депутатка.
За словами Підласи, на початку листопада в Україні очікують офіційну місію МВФ. Тоді і відбудуться перемовини щодо нової програми співпраці.
Допомога Україні
Потреби України у зовнішній допомозі повністю забезпечені на 2025 рік. На наступні роки не всі джерела визначено.
Кабінет міністрів України прогнозує фінансування дефіциту державного бюджету 2026 року за рахунок міжнародної допомоги на 44 млрд доларів. Джерела для 18 млрд доларів із них поки що не визначено.
Останніми днями в ЄС активно просувають ідею про репарації з Росії на 140 млрд євро за рахунок російських активів. Якщо це рішення буде ухвалено, то Україна отримає стабільне джерело фінансування.