Найбільша незакрита потреба у коштах від партнерів припадає на 2027 рік, - Підласа

Найбільша незакрита потреба у фінансуванні з боку міжнародних партнерів виникне у 2027 році. Це пов’язано з тим, що на цей рік немає достатньої кількості попередніх домовленостей щодо підтримки бюджету України.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказала голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Розрахунки МВФ

За її словами, озвучені раніше цифри у 65,5 млрд доларів - це не річний дефіцит бюджету, а непокрита потреба на чотири роки, з 2026-го по 2029-й.

"Коли МВФ розкладає наші потреби, вони планують на чотири роки вперед. Тому що у них програма триває саме чотири роки і вона має бути профінансована", – пояснила Підласа.

Вона наголосила, що обсяг фінансування напряму залежатиме від того, чи триватиме війна, адже після завершення активних бойових дій видатки на оборону поступово скорочуються.

Домовленості з партнерами

Наразі вже підтверджено надходження коштів від Ukraine Facility до 2027 року. Крім того, з 2028-го ЄС планує створити у своєму 7-річному бюджеті програму для України на 100 млрд євро.

"Таким чином виходить, що на 2027 рік у нас найменше домовленостей. І найбільша незакрита потреба якраз припадає на цей рік. Але ця сума менша, ніж 65 млрд доларів. Вони самі скажуть про це", - зазначила депутатка.

За словами Підласи, на початку листопада в Україні очікують офіційну місію МВФ. Тоді і відбудуться перемовини щодо нової програми співпраці.