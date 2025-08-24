Легенда бокса 90-х Ибеабучи вернулся на ринг и бросил вызов Усику

Легендарный боксер 1990-х Айк Ибеабучи вернулся на профессиональный ринг после 26-летнего перерыва и победил 40-летнего земляка Идриса Афинни в Лагосе. После триумфа 52-летний нигериец бросил вызов абсолютному чемпиону мира Александру Усику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Fight Gist media в соцсети Х (Twitter).

26 лет без бокса: как прошел бой

Возвращение Ибеабучи было триумфальным. В Лагосе он сошелся в поединке с 40-летним Идрисом Афинни. Бой продлился всего три раунда, после этого Афинни решил сдаться, не желая продолжать противостояние с опытным соперником.

52-летний Айк "The President" Ibeabuchi Vs Idris Afinni отпускают руку в конце третьего раунда их 12 поединков в тяжелом весе по расписанию.



Айк улучшил свой рекорд до 21-0-16KO после того, как Афинни отказался появиться на четвертый раунд.



Прямая трансляция на стадионе Теслим Балогун, Лагос pic.twitter.com/zpRx8rduJg - Fight Gist media (@Fightgistmedia) 23 августа 2025 г .

Победа стала первой для Айка Ибеабучи после чрезвычайно долгого перерыва. Последний раз он выходил в ринг в марте 1999 года, когда нокаутировал в пятом раунде Криса Берда.

За свою карьеру Ибеабучи также побеждал таких известных боксеров, как Дэвид Туа, и имел безупречный рекорд 21-0, 16 из которых - нокаутом.

Интересно, что изначально соперником Ибеабучи должен был стать британец Дэнни Уильямс, который, как и Айк, родился в 1973 году. Уильямс известен тем, что в 2004-м нокаутировал легендарного Майка Тайсона, а в следующем бою проиграл Виталию Кличко.

Дерзкий вызов Усика

Сразу после победы над Афинни Айк Ибеабучи сделал громкое заявление, бросив вызов абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе - украинцу Александру Усику.

По словам нигерийского боксера, он стремится побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным обладателем чемпионского титула в хевивейте.

Стоит отметить, что длительное время карьера Ибеабучи была на паузе из-за серьезных проблем с законом.

В 1999 году, на пике славы, он был осужден за сексуальное насилие, проведя в тюрьме 16 лет.

В 2016 году, после освобождения, он снова оказался за решеткой из-за нарушения условий условно-досрочного освобождения. Окончательно Ибеабучи вышел на свободу в сентябре 2020 года.