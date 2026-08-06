ua en ru
Чт, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

У Навроцкого требуют от Туска принять финальное решение по ордену Зеленского

09:45 06.08.2026 Чт
2 мин
Канцелярия президента Польши недовольна, что премьер тормозит процесс
aimg Юлия Капитонова
У Навроцкого требуют от Туска принять финальное решение по ордену Зеленского Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Премьер-министр Польши Дональд Туск должен подписать решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

С таким требованием выступил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в X.

Первоначально Богуцкий набросился на Туска с обвинениями в деле назначения судей. Однако впоследствии решил вспомнить про скандал с лишением Зеленского ордена Белого орла.

"Вместо того, чтобы ставить ни о чем не свидетельствующие подписи на актах о назначении асессоров, на которых всегда была лишь подпись президента Республики Польша, призываю вас найти мужество выполнить свой долг и фактически подписать постановление президента о лишении президента Украины ордена Белого орла", - сказано в заявлении Богуцкого.

Что важно понимать, когда президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Зеленского ордена - соответствующее решение должен был подписать и Туск.

Однако украинский лидер вернул орден еще до этого, а польский премьер до сих пор не подписал соответствующий документ.

Скандал с лишением Зеленского ордена Белого орла

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в конце мая между Киевом и Варшавой резко испортились дипломатические отношения. Это произошло после того, как Зеленский присвоил одному из спецподразделений ВСУ почетное наименование "Героев УПА".

Польские власти сразу набросились на президента Украины с обвинениями. Дело в том, что они считают Украинскую повстанческую армию ответственной за Волынскую трагедию 1943-1945 годов, признанную геноцидом польского населения.

Впоследствии стало известно, что Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла. На фоне последних событий от этой награды отказались также бывшие президенты Украины.

Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд Туск Польша Кароль Навроцкий Владимир Зеленский
Новости
Дроны атаковали Ярославль и летят на Москву: на НПЗ возник пожар
Дроны атаковали Ярославль и летят на Москву: на НПЗ возник пожар
Аналитика
Бизнес под прицелом: ждать ли дефицита и скачка цен из-за ударов РФ по складам
Анастасия Мацепа, Ирина Костюченко, Юрий Дощатов, Мария Волощук Бизнес под прицелом: ждать ли дефицита и скачка цен из-за ударов РФ по складам