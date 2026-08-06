У Навроцького вимагають від Туска ухвалити фінальне рішення щодо ордена Зеленського

З такою вимогою виступив голова канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у X.

Спочатку Богуцький накинувся на Туска з низкою звинувачень у справі призначення суддів. Однак згодом вирішив згадати про скандал із позбавленням Зеленського ордена Білого орла.

"Замість того, щоб ставити ні про що не свідчучі підписи на актах про призначення асесорів, на яких завжди був лише підпис президента Республіки Польща, закликаю вас знайти в собі мужність виконати свій обов'язок і фактично підписати постанову президента щодо позбавлення президента України ордена Білого орла", - йдеться в заяві Богуцького.

Що важливо розуміти, коли президент Польщі Кароль Навроцький вирішив позбавити Зеленського ордена - відповідне рішення мав підписати і Туск.

Попри це, український лідер повернув орден ще до цього, а польський прем'єр досі не підписав відповідний документ.