У Навроцкого раскрыли темы, которые поднимут на первой встрече с Зеленским

Навроцкий и встреча с Зеленским

Напомним, что этим летом Кароль Навроцкий победил на выборах и 6 августа принял присягу, официально став президентом Польши, заменив на этом посту Анджея Дуду.

Уже в следующем месяце, 25 сентября, Навроцкий объявил о планах встретиться с Зеленским в Киеве. Но этой встречи так и не было.

Также президент Польши рассказал, что уже имел возможность пообщаться с Владимиром Зеленским во время Генассмблеи ООН. Он отметил, что это был короткий обмен любезностями, во время которого оба лидеры подчеркнули вызовы, с которыми сталкиваются обе страны.

Добавим, что в октябре руководитель отдела международной политики в канцелярии польского президента заявил, что если Зеленский хочет встретиться с Навроцким, то он должен сам приехать в Варшаву.