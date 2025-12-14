У Навроцького розкрили теми, які піднімуть на першій зустрічі із Зеленським

Навроцький і зустріч із Зеленським

Нагадаємо, що цього літа Кароль Навроцький переміг на виборах і 6 серпня склав присягу, офіційно ставши президентом Польщі, замінивши на цій посаді Анджея Дуду.

Уже наступного місяця, 25 вересня, Навроцький оголосив про плани зустрітися із Зеленським у Києві. Але цієї зустрічі так і не було.

Також президент Польщі розповів, що вже мав змогу поспілкуватися з Володимиром Зеленським під час Генасамблеї ООН. Він зазначив, що це був короткий обмін люб'язностями, під час якого обидва лідери підкреслили виклики, з якими стикаються обидві країни.

Додамо, що в жовтні керівник відділу міжнародної політики в канцелярії польського президента заявив, що якщо Зеленський хоче зустрітися з Навроцьким, то він має сам приїхати до Варшави.