Навроцкий заявил о "разных взглядах" с Науседой по вступлению Украины в ЕС

Понедельник 08 сентября 2025 22:15
Навроцкий заявил о "разных взглядах" с Науседой по вступлению Украины в ЕС Фото: президент Польши Кароль Навроцкий и президент Литвы Гитанас Науседа (x.com/GitanasNauseda)
Автор: Иван Носальский

Президент Польши Кароль Навроцкий рассказал, что у него с президентом Литвы Гитанасом Науседой разные мнения по вопросу вступления Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Науседа несколько раз заявлял о том, что необходимо установить 1 января 2030 года датой вступления Украины в ЕС.

При этом Навроцкий отметил, что у него "более умеренная" позиция по этому вопросу.

"У нас с президентом несколько разные взгляды на интеграцию Украины в ЕС. Наши беседы продолжатся на другом уровне… Я не исключаю возможности полной солидарности с Украиной, но это вопросы, которые касаются только Польши и Украины", - отметил Навроцкий во время визита в Литву.

Вето на соцпомощь украинцам

Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето законопроект, который прямо связан с украинцами. Он предусматривал социальную поддержку для граждан Украины.

По словам Навроцкого, программа "800 Плюс" и бесплатные медицинские услуги должны предоставляться только тем украинцам, которые официально работают в Польше.

Навроцкий также объяснил, что хочет, чтобы в центре государственной политики оставались поляки.

Также ранее Навроцкий выступал против вступления Украины в НАТО, пока она находится в состоянии войны с Россией.

