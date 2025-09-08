Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо вступу України до ЄС

Президент Польщі Кароль Навроцький розповів, що у нього з президентом Литви Гітанасом Науседою різні думки щодо питання вступу України до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Науседа кілька разів заявляв про те, що необхідно встановити 1 січня 2030 року датою вступу України до ЄС. Водночас Навроцький зазначив, що у нього "більш поміркована" позиція з цього питання. "У нас із президентом дещо різні погляди на інтеграцію України в ЄС. Наші бесіди продовжаться на іншому рівні... Я не відкидаю можливості повної солідарності з Україною, але це питання, які стосуються тільки Польщі та України", - зазначив Навроцький під час візиту до Литви.