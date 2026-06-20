Навроцкий назвал причину, которая заставила его отобрать у Зеленского орден Белого Орла
Президента Украины Владимира Зеленского лишили высшей польской государственной награды из-за того, что действия украинского руководства превысили "порог боли" Варшавы.
Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.
Подробности решения
Во время торжеств, посвященных Национальному дню Силезского восстания, Кароль Навроцкий объяснил мотивы своего шага.
Он отметил, что польский народ не нужно учить, что такое война и российская угроза, ведь страна долгое время боролась за свою независимость.
"Мы - гордая польская нация, и у нас есть болевой порог, когда речь идет о вопросах, касающихся нас и наших союзников. И этот болевой порог был превышен, именно поэтому я лишил президента Зеленского ордена Белого Орла", - заявил Навроцкий.
Он добавил, что за весь XX век Польша была свободной лишь 31 год, а в остальные периоды сдерживала тоталитарные режимы и советских колонизаторов.
Реакция на решение Польши
Напомним, ранее вокруг этой награды разгорелся дипломатический скандал. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за разногласий по вопросам исторической памяти и УПА.
В ответ на этот шаг украинский лидер заявил, что награда считалась адресованной всему украинскому народу и армии, однако он решил вернуть ее Варшаве. Владимир Зеленский официально отправил свой Орден Белого Орла обратно в Польшу "Новой почтой".
Кроме того, решение польской стороны вызвало реакцию и среди других украинских чиновников. В частности, глава Офиса президента Кирилл Буданов назвал действия Варшавы спекуляцией и в знак солидарности отказался от своей польской награды - Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".