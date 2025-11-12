Наводил российские удары на склады в Запорожье: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы
Российский агент, который шпионил в Запорожье для оккупантов, получил 15 лет заключения. Он наводил удары РФ по местным складам горюче-смазочных материалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ в Telegram.
Суд признал агента ФСБ виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Злоумышленник был задержан еще в июне 2024 года. Согласно результатам расследования, по заданию россиян он отслеживал базы горючего в городе, после чего отправлял куратору их геолокации.
Кроме того, предатель следил за интенсивностью движения и ориентировочным количеством топливозаправщиков на территории складов, в частности, тех, которые имеют военную маркировку.
Во время проведения обысков в квартире задержанного обнаружен смартфон с доказательствами работы на врага.
Напомним, еще один российский агент получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. По указанию врага злоумышленник пытался установить GPS-трекер на спецавтомобиль, сопровождающий колонны украинских военных.
Ранее агента российской военной разведки (ГРУ) приговорили к 15 годам тюрьмы. Он корректировал удары российских захватчиков по Запорожью.
На такой же срок осудили российского агента, который сливал маршруты движения военных эшелонов в Днепропетровской области.
Кроме того, в Лозовой на Харьковщине задержали российского агента, который собирался взорвать авто ВСУ с помощью самодельного взрывного устройства. Предателю грозит до 12 лет тюрьмы.