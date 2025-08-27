Наводил ракеты на военные объекты в 5 областях: СБУ задержала российского агента

Правоохранители задержали 40-летнего работника местного химзавода, который по заказу ФСБ "наводил" ракеты на объекты Сил обороны.

По данным СБУ, шпион работал в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Львовской областях. Он передавал врагу точные координаты аэродромов, комплексов ПВО и предприятий по производству украинских беспилотников.

Агент ФСБ проводил разведку, обозначал объекты на гугл-картах и узнавал данные через знакомых под видом дружеских разговоров. Его задача - навести российские удары.

СБУ разоблачила шпиона, когда он готовил новое задание: зафиксировать последствия вражеского "прилета" в Киевской области. Одновременно были приняты меры для обеспечения безопасности локаций ВСУ и предотвращения дальнейших атак.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с геолокациями, фотографиями и "отчетными" материалами для оккупантов.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена в условиях военного положения). Российский агент находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.