Наводил ракеты на военные объекты в 5 областях: СБУ задержала российского агента

Житель Киевской области корректировал воздушные удары по аэродромам, ПВО и предприятиям по производству дронов. СБУ задержала мужчину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Правоохранители задержали 40-летнего работника местного химзавода, который по заказу ФСБ "наводил" ракеты на объекты Сил обороны.
По данным СБУ, шпион работал в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Львовской областях. Он передавал врагу точные координаты аэродромов, комплексов ПВО и предприятий по производству украинских беспилотников.
Агент ФСБ проводил разведку, обозначал объекты на гугл-картах и узнавал данные через знакомых под видом дружеских разговоров. Его задача - навести российские удары.
СБУ разоблачила шпиона, когда он готовил новое задание: зафиксировать последствия вражеского "прилета" в Киевской области. Одновременно были приняты меры для обеспечения безопасности локаций ВСУ и предотвращения дальнейших атак.
Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с геолокациями, фотографиями и "отчетными" материалами для оккупантов.
Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена в условиях военного положения). Российский агент находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, в Чернигове задержали женщину, которая работала на ФСБ и собирала данные для ракетных ударов. Она должна была отслеживать военкоматы, но контрразведка вовремя ее остановила.
В Днепропетровской области 19-летняя жительница Павлограда пыталась взорвать служебный внедорожник украинского защитника. В Хмельницком 16-летняя студентка готовила подрыв железнодорожного пути, по которому должен был пройти военный эшелон ВСУ.
В Херсоне сотрудники СБУ задержали вражеского агента, который готовил прорыв российских ДРГ на правобережье области.
Ранее РБК-Украина сообщало, что с начала широкомасштабного вторжения России СБУ уже разоблачила более полсотни военнослужащих-предателей. Также ликвидировано несколько разветвленных агентурных сетей, которые работали на оккупантов.