Готовил прорыв российской ДРГ на правобережье Херсонщины: СБУ задержала вражеского агента
В Херсоне сотрудники СБУ задержали вражеского агента, который готовил прорыв российских ДРГ на правобережье области. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).
Как проинформировали в СБУ, мужчина должен был собрать разведданные о прибрежной территории и системе охраны оборонительных объектов у реки Днепр.
"После получения этих данных оккупанты планировали проникнуть на подконтрольную Украине территорию. Далее передовые группы врага должны были закрепиться на занятых позициях до подхода основных сил военной группировки РФ с временно оккупированной части Херсонщины", - рассказали в ведомстве.
По материалам дела, агентом оказался 37-летний житель Херсона, который попал в поле зрения российской ГРУ из-за антиукраинских комментариев в Telegram-каналах.
Во время сбора данных он обходил прибрежную территорию и фиксировал локации Сил обороны, а также выспрашивал дополнительную информацию у местных жителей под видом бытовых разговоров в торговых заведениях.
Киберспециалисты СБУ задокументировали его действия и задержали по месту жительства.
Сейчас мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Фото: СБУ задержала вражеского агента, который готовил прорыв российских ДРГ на правобережье Херсонской области (t.me/SBUkr)
Ситуация на правобережье Херсонской области
Правобережная часть Херсонской области была освобождена украинскими войсками осенью 2022 года. ВСУ восстановили контроль над населенными пунктами и важными транспортными артериями вдоль Днепра.
Несмотря на это, российские войска не прекращают попыток прорыва обороны на этом направлении.
Оккупанты применяют диверсионные группы, обстрелы из артиллерии и ракетные удары, пытаясь закрепиться на занятых позициях и восстановить контроль над территорией, однако украинские подразделения продолжают надежно удерживать правобережье и отражать атаки.
Ранее в СМИ появилась информация о попытке высадки российского десанта в Корабельном районе Херсона для повторного захвата города. В то же время в Силах обороны Украины считают такое развитие событий маловероятным.