Готовил прорыв российской ДРГ на правобережье Херсонщины: СБУ задержала вражеского агента

В Херсоне сотрудники СБУ задержали вражеского агента, который готовил прорыв российских ДРГ на правобережье области. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).

Как проинформировали в СБУ, мужчина должен был собрать разведданные о прибрежной территории и системе охраны оборонительных объектов у реки Днепр.

"После получения этих данных оккупанты планировали проникнуть на подконтрольную Украине территорию. Далее передовые группы врага должны были закрепиться на занятых позициях до подхода основных сил военной группировки РФ с временно оккупированной части Херсонщины", - рассказали в ведомстве.

По материалам дела, агентом оказался 37-летний житель Херсона, который попал в поле зрения российской ГРУ из-за антиукраинских комментариев в Telegram-каналах.

Во время сбора данных он обходил прибрежную территорию и фиксировал локации Сил обороны, а также выспрашивал дополнительную информацию у местных жителей под видом бытовых разговоров в торговых заведениях.

Киберспециалисты СБУ задокументировали его действия и задержали по месту жительства.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ задержала вражеского агента, который готовил прорыв российских ДРГ на правобережье Херсонской области (t.me/SBUkr)