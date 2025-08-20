ua en ru
Готовил прорыв российской ДРГ на правобережье Херсонщины: СБУ задержала вражеского агента

Среда 20 августа 2025 13:40
Готовил прорыв российской ДРГ на правобережье Херсонщины: СБУ задержала вражеского агента Фото иллюстративное: в Херсоне СБУ задержала агента РФ, который готовил прорыв ДРГ (facebook.com SecurSerUkraine))
Автор: Ірина Глухова

В Херсоне сотрудники СБУ задержали вражеского агента, который готовил прорыв российских ДРГ на правобережье области. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).

Как проинформировали в СБУ, мужчина должен был собрать разведданные о прибрежной территории и системе охраны оборонительных объектов у реки Днепр.

"После получения этих данных оккупанты планировали проникнуть на подконтрольную Украине территорию. Далее передовые группы врага должны были закрепиться на занятых позициях до подхода основных сил военной группировки РФ с временно оккупированной части Херсонщины", - рассказали в ведомстве.

По материалам дела, агентом оказался 37-летний житель Херсона, который попал в поле зрения российской ГРУ из-за антиукраинских комментариев в Telegram-каналах.

Во время сбора данных он обходил прибрежную территорию и фиксировал локации Сил обороны, а также выспрашивал дополнительную информацию у местных жителей под видом бытовых разговоров в торговых заведениях.

Киберспециалисты СБУ задокументировали его действия и задержали по месту жительства.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ задержала вражеского агента, который готовил прорыв российских ДРГ на правобережье Херсонской области (t.me/SBUkr)

Ситуация на правобережье Херсонской области

Правобережная часть Херсонской области была освобождена украинскими войсками осенью 2022 года. ВСУ восстановили контроль над населенными пунктами и важными транспортными артериями вдоль Днепра.

Несмотря на это, российские войска не прекращают попыток прорыва обороны на этом направлении.

Оккупанты применяют диверсионные группы, обстрелы из артиллерии и ракетные удары, пытаясь закрепиться на занятых позициях и восстановить контроль над территорией, однако украинские подразделения продолжают надежно удерживать правобережье и отражать атаки.

Ранее в СМИ появилась информация о попытке высадки российского десанта в Корабельном районе Херсона для повторного захвата города. В то же время в Силах обороны Украины считают такое развитие событий маловероятным.

