Наводив ракети на військові об’єкти у 5 областях: СБУ затримала російського агента

Житель Київщини коригував повітряні удари по аеродромах, ППО і підприємствах з виробництва дронів. СБУ затримала чоловіка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Правоохоронці затримали 40-річного працівника місцевого хімзаводу, який на замовлення ФСБ "наводив" ракети на об’єкти Сил оборони.
За даними СБУ, шпигун працював у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях. Він передавав ворогу точні координати аеродромів, комплексів ППО та підприємств з виробництва українських безпілотників.
Агент ФСБ проводив розвідку, позначав об’єкти на гугл-картах і дізнавався дані через знайомих під виглядом дружніх розмов. Його завдання - навести російські удари.
СБУ викрила шпигуна, коли він готував нове завдання: зафіксувати наслідки ворожого "прильоту" на Київщині. Одночасно були вжиті заходи для убезпечення локацій ЗСУ та запобігання подальшим атакам.
Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із геолокаціями, фотографіями та "звітними" матеріалами для окупантів.
Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Російський агент перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Чернігові затримали жінку, яка працювала на ФСБ та збирала дані для ракетних ударів. Вона мала відстежувати військкомати, але контррозвідка вчасно її зупинила.
На Дніпропетровщині 19-річна жителька Павлограда намагалася підірвати службовий позашляховик українського захисника. У Хмельницькому 16-річна студентка готувала підрив залізничної колії, по якій мав пройти військовий ешелон ЗСУ.
У Херсоні співробітники СБУ затримали ворожого агента, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя області.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що із початку широкомасштабного вторгнення Росії СБУ вже викрила понад пів сотні військовослужбовців-зрадників. Також ліквідовано кілька розгалужених агентурних мереж, які працювали на окупантів.