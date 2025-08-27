UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Наводив ракети на військові об’єкти у 5 областях: СБУ затримала російського агента

Фото: СБУ викрила агента ФСБ (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Житель Київщини коригував повітряні удари по аеродромах, ППО і підприємствах з виробництва дронів. СБУ затримала чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Правоохоронці затримали 40-річного працівника місцевого хімзаводу, який на замовлення ФСБ "наводив" ракети на об’єкти Сил оборони.

За даними СБУ, шпигун працював у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях. Він передавав ворогу точні координати аеродромів, комплексів ППО та підприємств з виробництва українських безпілотників.

Агент ФСБ проводив розвідку, позначав об’єкти на гугл-картах і дізнавався дані через знайомих під виглядом дружніх розмов. Його завдання - навести російські удари.

СБУ викрила шпигуна, коли він готував нове завдання: зафіксувати наслідки ворожого "прильоту" на Київщині. Одночасно були вжиті заходи для убезпечення локацій ЗСУ та запобігання подальшим атакам.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із геолокаціями, фотографіями та "звітними" матеріалами для окупантів.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Російський агент перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

 
Фото: правоохоронці затримали агента ФСБ (Служба безпеки України)

СБУ постійно затримує російських агентів

Нагадаємо, у Чернігові затримали жінку, яка працювала на ФСБ та збирала дані для ракетних ударів. Вона мала відстежувати військкомати, але контррозвідка вчасно її зупинила.

На Дніпропетровщині 19-річна жителька Павлограда намагалася підірвати службовий позашляховик українського захисника. У Хмельницькому 16-річна студентка готувала підрив залізничної колії, по якій мав пройти військовий ешелон ЗСУ.

У Херсоні співробітники СБУ затримали ворожого агента, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що із початку широкомасштабного вторгнення Росії СБУ вже викрила понад пів сотні військовослужбовців-зрадників. Також ліквідовано кілька розгалужених агентурних мереж, які працювали на окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниФСБРакетний удар