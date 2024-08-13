Наводил КАБы на позиции ВСУ возле Покровска: агента РФ приговорили к 15 годам тюрьмы

Агента российской ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы. Предатель корректировал вражеский огонь по позициям Сил обороны на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как выяснило следствие, злоумышленник передавал оккупантам геолокацию штабов и опорных пунктов украинских войск на Покровском направлении. Также под прицелом россиян были огневые позиции реактивной артиллерии и пункты базирования бронетанковой техники ВСУ.

По материалам дела, по этим координатам РФ готовила прицельные удары с применением управляемых авиационных бомб.

Сотрудники Службы безопасности задержали российского агента в январе этого года. Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению позиций ВСУ.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Мирнограда в Донецкой области, которого ФСБ дистанционно завербовала через интернет.

Чтобы получить разведданные, агент обходил прифронтовую территорию, где отслеживал позиции украинских войск. Затем он делал соответствующие метки на гугл-картах и пересылал их своему куратору из ФСБ.

По материалам следователей Службы безопасности суд признал российского агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) и назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.