Наводил КАБы на позиции ВСУ возле Покровска: агента РФ приговорили к 15 годам тюрьмы
Агента российской ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы. Предатель корректировал вражеский огонь по позициям Сил обороны на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Как выяснило следствие, злоумышленник передавал оккупантам геолокацию штабов и опорных пунктов украинских войск на Покровском направлении. Также под прицелом россиян были огневые позиции реактивной артиллерии и пункты базирования бронетанковой техники ВСУ.
По материалам дела, по этим координатам РФ готовила прицельные удары с применением управляемых авиационных бомб.
Сотрудники Службы безопасности задержали российского агента в январе этого года. Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению позиций ВСУ.
По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Мирнограда в Донецкой области, которого ФСБ дистанционно завербовала через интернет.
Чтобы получить разведданные, агент обходил прифронтовую территорию, где отслеживал позиции украинских войск. Затем он делал соответствующие метки на гугл-картах и пересылал их своему куратору из ФСБ.
По материалам следователей Службы безопасности суд признал российского агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) и назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Приговоры агентам РФ
Напомним, ранее мы сообщали, что коллаборанта, который "сливал" российской разведке артиллерийские позиции ВСУ под Покровском, приговорили к 13 годам заключения.
Также агента военной разведки России приговорили к 15 годам заключения. Предатель "сливал" позиции украинских войск под Бахмутом Донецкой области.
На такой же срок приговорили российскую агентку, которая шпионила за Силами обороны Украины и готовила вражеский удар по штабам ВСУ в Сумской области.
Еще один агент российской разведки мобилизовался в ВСУ, чтобы шпионить за Силами обороны на восточном фронте. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.
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