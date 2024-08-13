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Наводил КАБы на позиции ВСУ возле Покровска: агента РФ приговорили к 15 годам тюрьмы

Донецкая область, Вторник 13 августа 2024 16:35
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Наводил КАБы на позиции ВСУ возле Покровска: агента РФ приговорили к 15 годам тюрьмы Фото: агента РФ приговорили к 15 годам тюрьмы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Агента российской ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы. Предатель корректировал вражеский огонь по позициям Сил обороны на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как выяснило следствие, злоумышленник передавал оккупантам геолокацию штабов и опорных пунктов украинских войск на Покровском направлении. Также под прицелом россиян были огневые позиции реактивной артиллерии и пункты базирования бронетанковой техники ВСУ.

По материалам дела, по этим координатам РФ готовила прицельные удары с применением управляемых авиационных бомб.

Сотрудники Службы безопасности задержали российского агента в январе этого года. Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению позиций ВСУ.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Мирнограда в Донецкой области, которого ФСБ дистанционно завербовала через интернет.

Чтобы получить разведданные, агент обходил прифронтовую территорию, где отслеживал позиции украинских войск. Затем он делал соответствующие метки на гугл-картах и пересылал их своему куратору из ФСБ.

Наводил КАБы на позиции ВСУ возле Покровска: агента РФ приговорили к 15 годам тюрьмы

По материалам следователей Службы безопасности суд признал российского агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) и назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Приговоры агентам РФ

Напомним, ранее мы сообщали, что коллаборанта, который "сливал" российской разведке артиллерийские позиции ВСУ под Покровском, приговорили к 13 годам заключения.

Также агента военной разведки России приговорили к 15 годам заключения. Предатель "сливал" позиции украинских войск под Бахмутом Донецкой области.

На такой же срок приговорили российскую агентку, которая шпионила за Силами обороны Украины и готовила вражеский удар по штабам ВСУ в Сумской области.

Еще один агент российской разведки мобилизовался в ВСУ, чтобы шпионить за Силами обороны на восточном фронте. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

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