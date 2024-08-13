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Наводив КАБи на позиції ЗСУ біля Покровська: агента РФ засудили до 15 років тюрми

Донецька область, Вівторок 13 серпня 2024 16:35
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Наводив КАБи на позиції ЗСУ біля Покровська: агента РФ засудили до 15 років тюрми Фото: агента РФ засудили до 15 років тюрми (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Агента російської ФСБ засудили до 15 років тюрми. Зрадник коригував ворожий вогонь по позиціях Сил оборони на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Як з'ясувало слідство, зловмисник передавав окупантам геолокації штабів та опорних пунктів українських військ на Покровському напрямку. Також "під прицілом" росіян були вогневі позиції реактивної артилерії та пункти базування бронетанкової техніки ЗСУ.

За матеріалами справи, за цими координатами РФ готувала прицільні удари із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Співробітники Служби безпеки затримали російського агента у січні цього року. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Мирнограда на Донеччині, якого ФСБ дистанційно завербувала через інтернет.

Щоб отримати розвіддані, агент обходив прифронтову територію, де відслідковував позиції українських військ. Потім він робив відповідні позначки на гугл-картах та пересилав їх своєму куратору з ФСБ.

Наводив КАБи на позиції ЗСУ біля Покровська: агента РФ засудили до 15 років тюрми

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Вироки агентам РФ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колаборанта, який "зливав" російській розвідці артилерійські позиції ЗСУ під Покровськом, засудили до 13 років ув'язнення.

Також агента воєнної розвідки Росії засудили до 15 років ув'язнення. Зрадник "зливав" позиції українських військ під Бахмутом Донецької області.

На такий же термін засудили російську агентку, яка шпигувала за Силами оборони України та готувала ворожий удар по штабах ЗСУ у Сумській області.

Ще один агент російської розвідки мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати за Силами оборони на східному фронті. Його засудили до 15 років тюрми.

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