ua en ru
Чт, 13 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мобилизировался в ВСУ, чтобы шпионить на передовой: агент РФ получил 15 лет тюрьмы

Четверг 13 июня 2024 16:24
UA EN RU
Мобилизировался в ВСУ, чтобы шпионить на передовой: агент РФ получил 15 лет тюрьмы Фото: агент российской разведки получил 15 лет тюрьмы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Агент российской разведки мобилизовался в ВСУ, чтобы шпионить за Силами обороны на восточном фронте. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

По данным следствия, вражеским приспешником является житель Днепропетровской области, который в 2000-х годах окончил Московский государственный университет, где получил диплом юриста.

Во время учебы в России он попал в поле зрения военной разведки страны-агрессора (известной как ГРУ). После окончания московского вуза он вернулся в Украину, где долгое время находился в "режиме ожидания" враждебных задач.

В 2023 году на фигуранта вышел его российский куратор, который "активировал" его для проведения разведывательно-подрывной деятельности. После этого агент мобилизовался в одну из бригад ВСУ, в составе которой его направили в район Бахмута.

Находясь на прифронтовой территории, "крот" российской разведки собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских войск. Он поддерживал коммуникацию с оккупантами через специально созданный чат-бот, администрированный представителями ГРУ.

Понимая неотвратимость наказания за совершенное преступление, предатель скрыто покинул свое подразделение и пытался скрыться за границу. Однако сотрудники СБУ поэтапно задокументировали его преступления и задержали фигуранта на границе Винницкой области.

Мобилизировался в ВСУ, чтобы шпионить на передовой: агент РФ получил 15 лет тюрьмы

Фото: агента РФ приговорили к 15 годам тюрьмы (ssu.gov.ua)

Задержание агентов РФ

Напомним, недавно Служба безопасности Украины задержала информатора РФ, который готовил захват Волчанска Харьковской области. В частности, он отслеживал направления полетов ударных вертолетов ВСУ.

Также Служба безопасности задержала российскую информаторшу, которая шпионила за Силами обороны во время боев за Авдеевку. Теперь ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война в Украине
NEWS
Цель - потери врага в 30 тысяч в месяц. Как ВСУ могут истощить РФ и сорвать ее наступление
Цель - потери врага в 30 тысяч в месяц. Как ВСУ могут истощить РФ и сорвать ее наступление
DAILY
Два года экономии и графиков. Как Украина готовит энергетику к зиме и какие вызовы дальше
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Два года экономии и графиков. Как Украина готовит энергетику к зиме и какие вызовы дальше