"Сливал" позиции ВСУ под Бахмутом: агент военной разведки РФ получил 15 лет тюрьмы

Агента военной разведки России приговорили к 15 годам заключения. Предатель "сливал" позиции украинских войск под Бахмутом Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как установило следствие, злоумышленник передавал агрессору геолокации подразделений ВСУ, участвовавших в боях под Бахмутом весной 2023 года. Оккупанты использовали разведданные для планирования боевых операций с использованием авиабомб, тяжелой артиллерии и штурмовых групп.

Контрразведчики СБУ задержали российского агента во время контрдиверсионных мер в мае 2023 года.

Тогда следователи Службы безопасности установили, что задержан житель Константиновки, который был дистанционно завербован кадровым сотрудником российской спецслужбы.

Для коммуникации с кафирами агент использовал анонимный чат в мессенджере, в котором регулярно удалял переписку. За выполнение враждебных задач предатель надеялся получить денежное вознаграждение, которое должно было поступить на его банковскую карту.

Однако СБУ задержала агента раньше, когда он проводил доразведку вблизи военного объекта.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил 15 лет тюрьмы.

Фото: агента военной разведки РФ приговорили к 15 годам тюрьмы (ssu.gov.ua)