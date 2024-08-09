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"Сливал" артпозиции ВСУ под Покровском: агента РФ приговорили к 13 годам тюрьмы

Пятница 09 августа 2024 17:33
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"Сливал" артпозиции ВСУ под Покровском: агента РФ приговорили к 13 годам тюрьмы Фото: агента РФ приговорили к 13 годам тюрьмы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Коллаборанта, который "сливал" российской разведке артиллерийские позиции ВСУ под Покровском, приговорили к 13 годам заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как установило следствие, злоумышленник "сливал" агрессору места базирования Сил обороны в Донецкой области. Больше россиян интересовали координаты опорных пунктов и огневых позиций артиллерии ВСУ на самом горячем направлении фронта - Покровском.

Так, для получения разведданных вражеский приспешник автостопом объезжал прифронтовые поселки района, где скрыто фиксировал геолокацию украинских войск.

После каждой вылазки он дистанционно "отчитывался" на российской разведке из-за "связных" - нескольких боевиков оккупационных группировок РФ, воюющих на восточном фронте. Для передачи разведданных использовал голосовые сообщения в популярном мессенджере.

Контрразведка СБУ задержала коллаборанта в результате спецоперации в Покровском районе в мае этого года.

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался местный житель, который по собственной инициативе вышел на разведку РФ через прокремлевские Tekegram-каналы.

Во время обыска в его доме изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с оккупантами.

&quot;Сливал&quot; артпозиции ВСУ под Покровском: агента РФ приговорили к 13 годам тюрьмы

По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ) и назначил 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Приговоры агентам РФ

Напомним, ранее мы сообщали, что агента военной разведки России приговорили к 15 годам заключения. Предатель "сливал" позиции украинских войск под Бахмутом Донецкой области.

На такой же срок приговорили российскую агентку, которая шпионила за Силами обороны Украины и готовила вражеский удар по штабам ВСУ в Сумской области.

Еще один агент российской разведки мобилизовался в ВСУ, чтобы шпионить за Силами обороны на восточном фронте. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

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