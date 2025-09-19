Наводил атаки на Сумы: завербованный россиянами предатель получил суровый приговор

Предателя задержали в июле прошлого года - им оказался 42-летний работник местного предприятия, которого завербовало российское ФСБ. Он привлек внимание врага своими комментариями в пророссийских Telegram-каналах.

После получения инструкций предатель фиксировал на Google-картах расположение электроподстанций, которые россияне планировали уничтожить, чтобы оставить прифронтовой город без света.

Кроме того, агент ФСБ отслеживал зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные станции ВСУ, а также работу местных мобильных огневых групп после объявления воздушных тревог.

В рамках проведения обыска у злоумышленника изъяли мобильный телефон, с помощью которого он собирал разведывательные данные для своих российских кураторов и контактировал с ними.

На основании доказательств, которые были собраны контрразведкой и следователями СБУ, суд признал предателя виновным по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).